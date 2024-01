Georgina Rodríguez casou-se com Cristiano Ronaldo? Uma foto acendeu os alarmes

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo se tornaram um dos casais mais seguidos do meio do entretenimento, além de serem um dos mais sólidos, com uma família invejável de seis pessoas, que muitos especularam que logo teriam um novo integrante após algumas fotos suspeitas da influenciadora.

Mas se algo tem causado dúvida entre seus seguidores, é que o casal feliz, que atualmente vive na Arábia Saudita, ainda não chegou ao altar apesar de seus 9 anos de história de amor, as razões pouco a pouco têm vindo à tona, e alguns dizem que o famoso jogador de futebol tem procurado o momento ideal para esse grande momento, enquanto Georgina Rodríguez expressou seu desejo de se casar com CR7.

Em uma entrevista realizada em 2019, Cristiano Ronaldo comentou: "Vamos nos casar algum dia, com certeza. Também é o desejo da minha mãe. Então, algum dia... Por que não? Faz parte de mim. Ela me ajudou muito. Claro que estou apaixonado por ela. Ela é a mãe dos meus filhos. É o grande amor da minha vida".

Mas em 2020, embora não tenha descartado, ele foi sincero ao dizer que isso ainda não estava em seus planos: "Não estou pensando nisso agora, mas posso ver no futuro. Acredito que eu mereço, ela merece. Mas é algo que não está nos meus planos agora, mas sim no futuro, eu quero".

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Enquanto isso, alguns começaram a especular que o casamento não acontecia devido à influência da mãe do jogador em seu relacionamento, alegando um mau relacionamento entre ela e a influenciadora que mais tarde foi desmentido.

Georgina Rodríguez aparece com um sexy vestido de noiva. Casamento à vista?

Foi há alguns dias que Georgina Rodríguez compareceu ao gala do Globe Soccer Awards 2024, no Hotel Atlantis em Dubai, para apoiar o pai de seus filhos, que foi o destaque da noite, levando alguns dos principais prêmios: ‘Jogador Favorito dos Fãs’, ‘Prêmio Maradona de Melhor Artilheiro’ e ‘Atleta Mais Destacado do Oriente Médio’.

Agradecido pelos prêmios, Cristiano Ronaldo comentou: “Orgulhoso por ter ganhado três prêmios... Meu maior agradecimento a toda a equipe, colegas de time e fãs que continuam me fazendo melhor a cada dia!”

Georgina Rodríguez posa com look de noiva Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Mas foi Georgina Rodríguez quem acabou roubando o protagonismo do momento, devido à sua ousada escolha de visual que para muitos desencadeou uma série de especulações sobre um possível casamento entre o jogador de futebol e ela.

O visual nupcial de Georgina Rodríguez

A influenciadora exibiu um look com ares nupciais nas redes sociais, o que rapidamente despertou alarme entre seus seguidores, que comentaram: "Pensei que eles tinham fugido para se casar".

Georgina Rodríguez compareceu à gala do Globe Soccer Awards 2024 com um minivestido branco de renda, gola alta e mangas compridas, que combinou com joias, combinadas com sapatos de plataforma da mesma cor e um penteado liso perfeito.