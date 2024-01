Falta de açúcar no VIP gera confusão e Yasmin Brunet culpa Davi

As brigas por comida no BBB 24 voltaram a acontecer. Dessa vez, os brothers do VIP esqueceram de comprar um importante item no mercado, mas a culpa pela falta acabou recaindo em outro participante.

Conforme publicado pelo portal Hugo Gloss, Rodriguinho, Yasmin Brunet, Luigi e Lucas Henrique ficaram responsáveis por fazer as compras da semana no mercado. No entanto, assim que retornaram todos perceberam que esqueceram de comprar um item, o açúcar.

Na mesma hora a sister ficou indignada com a situação e começou a discutir para determinar de quem era a responsabilidade pela falta de açúcar. Inicialmente, Yasmin afirmou que os quatro participantes que fizeram a compra deveriam dividir a responsabilidade pelo erro.

“Nós quatro esquecemos, responsabilidade igual para os quatro”, afirmou a sister na ocasião. No entanto, não demorou muito para ela mudar de ideia e definir quem realmente foi “o culpado” pela falta de açúcar.

Ela culpou um participante da Xepa!

Enquanto discutia com os outros brothers sobre quem era o culpado pela falta de açúcar, Yasmin Brunet chegou à conclusão de que o real culpado foi quem “usou todo o açúcar em um dia”.

“Outra coisa, culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia, isso sim. Reclama com o Davi. Usou tudo em um dia, pô!”. Porém, nesta semana, Davi está na Xepa e não tem acesso à cozinha do VIP.

Com o momento da briga viralizando nas redes sociais, a equipe que cuida das páginas de Davi decidiu se pronunciar: “Após as compras, algum membro do VIP esqueceu de comprar açúcar no mercado, e simplesmente a Yasmin está colocando a culpa de não ter açúcar no Davi, porque, segundo ela, ele usou tudo. Vamos lembrar que ele está na Xepa”.

Momentos depois, a equipe do brother se pronunciou novamente:

A edição não mostra mas vale a pena lembrar que: Mesmo estando na Xepa, Davi foi culpabilizado pela falta de açúcar no Vip. #BBB24 pic.twitter.com/Ip9PtStOii — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 25, 2024

