“E o glamour?” O ‘look desalinhado’ de Shakira em uma noite de festa pelo qual ela é criticada

Shakira é uma das famosas com looks mais memoráveis, mas para sua última noite de festa em Miami não acertou, de acordo com seus detratores.

Os internautas criticaram a artista colombiana por escolher um traje muito casual para sair e aproveitar sua solteirice na companhia de uma amiga, o que para muitos pareceu extremamente descontraído e pouco sensual.

Como foi o visual pelo qual criticaram Shakira?

De acordo com o People, Shakira aproveitou o fim de semana e foi desfrutar de uma noite de garotas no Sexy Fish Miami. Para o encontro, ela escolheu um look extremamente versátil: jeans largos, tênis plataforma, uma blusa vermelha e um colar prateado.

Adicionou uma pequena bolsa preta e um penteado semi-preso, que destacou sua longa cabeleira, sem chamar muito a atenção para sua maquiagem. A naturalidade e a simplicidade ganharam destaque.

De acordo com a mesma fonte, a intérprete de ‘Ojos así', “compartilhou um jantar de sushi com sua amiga e depois se animaram a dançar em sua mesa enquanto o DJ tocava suas músicas em sua homenagem”.

Por esse motivo, muitos não acharam adequado o visual da Shakira, pois em vez de ir para uma noite de diversão, seu estilo parecia relaxado e informal, como se estivesse indo para o estúdio de gravação ou passeando com seus dois filhos, Milan e Sasha.

"Shakira provando mais uma vez que não tem estilo", "Eu me visto assim e não sou celebridade", "Será que ela quer parecer jovem como Clara Chía?", "Sinto que é um look qualquer, não para sair à noite para dançar", "Assim ela nunca conseguirá outro parceiro", "Ela não precisa de mais nada para parecer bonita"; foram parte dos comentários encontrados que se misturaram nas redes sociais.

Depois de impor moda e falar através de seus looks, Shakira optou por relaxar em Miami e deixar sair sua verdadeira identidade em suas saídas com pessoas próximas.