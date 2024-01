Clara Chía enfrenta o mesmo pesadelo que Shakira e enfrentaria sua maior crise com Piqué

Há várias semanas, tem havido rumores de que o relacionamento entre Gerard Piqué e Clara Chía não está em seu melhor momento. A espanhola não tem sido vista em público, nem em encontros românticos com o catalão. Recentemente, meios de comunicação espanhóis divulgaram que o amor poderia estar em crise por causa dos pais do ex-jogador de futebol.

Gerard Piqué e Clara Chía estão passando por uma situação crítica devido aos pais do catalão

Embora Gerard Piqué não tenha dado nenhuma declaração, o dono da Kosmos tem sido visto apenas em entrevistas e eventos aos quais tem comparecido, situação que tem provocado o surgimento de diferentes rumores não apenas sobre uma crise em seu relacionamento, mas também sobre uma possível ruptura. Aparentemente, o empresário tem enfrentado diversos problemas apesar de ter jurado amor à jovem de 24 anos de idade.

Um dos maiores obstáculos que supostamente o casal enfrentou é a negatividade dos pais de Clara Chía em relação ao seu relacionamento com Gerard Piqué, pois diz-se que os pais não suportam o empresário catalão, o que causou problemas sérios entre o casal e também com a família do dono da Kosmos, o que leva a crer que esse casal amoroso esteja enfrentando uma crise.

Os pais de Clara Chía não gostam de Gerard Piqué

De acordo com informações da mídia internacional, os pais do ex-jogador de futebol teriam descoberto os maus-tratos que os pais de Clara Chía estão dando ao seu filho, por isso decidiram expressar sua insatisfação com Gerard Piqué, afirmando que, graças a ele, a jovem de 24 anos ganhou a fama recentemente conquistada, causando uma nova situação problemática entre o casal do momento.