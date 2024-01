Cinturinha fina em evidência: Bruna Marquezine chama atenção em show de Anitta

No ensaio do bloco de carnaval de Anitta, Bruna Marquezine roubou a cena com seu estilo e boa forma. A atriz, usando top cropped e calça jeans de cintura baixa, exibiu sua cintura fina e barriga seca em um show cheio de animação no Rio de Janeiro.

A presença de Bruna Marquezine no evento não passou despercebida. Com um visual despojado, a atriz mostrou sua desenvoltura no palco, dançando ao lado de Anitta e esbanjando alegria. Seu top cropped evidenciou a silhueta esculpida, resultado dos treinos com o personal trainer Chico Salgado.

Com top cropped, a atriz Bruna Marquezine se joga na dança em show de Anitta e ostenta sua cinturinha fina e barriga secahttps://t.co/e7oQPPUXL4 — CARAS Brasil (@carasbrasil) January 21, 2024

Estrela internacional

Além de brilhar nos palcos, Bruna Marquezine está conquistando o cenário internacional com seu papel em 'Besouro Azul', produção da DC Studios. No entanto, os bastidores revelaram discrepâncias salariais no elenco.

Enquanto a atriz brasileira recebeu US$ 170 mil por seu papel, o protagonista Xolo Maridueña embolsou substanciais US$ 850 mil. Outros membros do elenco, como Adriana Barraza e Susan Sarandon, também tiveram suas compensações, destacando as complexidades financeiras nos bastidores de produções cinematográficas.