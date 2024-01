BBB24: Rodriguinho se empolga com show do Jota Quest e impressiona internautas: “Vai chover”

Rodriguinho se anima com show de Jota Quest no BBB24 e gera reações na web (Reprodução/TV Globo)

A noite de festa no BBB24 animou até mesmo o pagodeiro Rodriguinho, que está ganhando fama de mal-humorado na casa. Ele dançou e estava muito feliz durante o show da banda Jota Quest, fazendo com que os internautas se impressionassem com a postura do brother.

Rodriguinho, que é líder pela segunda vez, vinha sendo criticado por ficar de braços cruzados, sentado e de cara fechada durante apresentação de outros artistas, como Ludmilla, Leo Santana e Valesca Popozuda.

Depois do último jogo da discórdia, inclusive, Rodriguinho perdeu a linha e ameaçou bater em Davi. O participante do camarote do BBB jogou toda sua fúria para Luigi e disse: “Vamos quebrar ele (Davi)”. O brother tentou acalmar as coisas e disse que era para quebrar no argumento, mas o pagodeiro negou a proposta. No vídeo, Rodriguinho diz que será na porrada mesmo: “Não, eu quero quebrar no soco”.

Porém, na quarta-feira (24), o pagodeiro estava bem mais animado e se rendeu ao pop rock mineiro e cantou, dançou e se divertiu muito, gerando reações dos internautas. Veja algumas postagens abaixo:

pois vai chover hoje, rodriguinho de pé e aplaudindo jota quest — tay. (@httsrtay) January 25, 2024

rodriguinho prestigiando um show no bbb?



a psicóloga trabalhou pic.twitter.com/5XPIsIfJHR — luscas (@luscas) January 25, 2024

o rodriguinho tá mexendo a cabeça — bainha 🍔 (@badgalmafe) January 25, 2024

Atenção: rodriguinho está em pé e balançando a cabeça #BBB24 — any (@anygnclvs) January 25, 2024

Rodriguinho gosta de Jota Quest, ele está de pé dançando discretamenre. #BBB24 — Gilian Blue (@TheFarm3) January 25, 2024

o rodriguinho batendo palmas meu deus é o fim dos tempos — edson (@perryclassic) January 25, 2024

