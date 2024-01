BBB 24: Em cima do muro, MC Bin Laden não quer escolher um lado da casa: “Maior guerra”

Um dos principais objetivos no Big Brother Brasil é criar grupos para se fortalecer e assim tentar chegar mais longe no jogo. Contudo, MC Bin Laden, participante do lado ‘Camarote’, está em cima do muro e não sabe em qual grupo ficar.

Durante conversa com a ‘Pipoca’ Giovanna, o funkeiro revelou que não se sente confortável em brigar dentro do programa e disse que tem uma boa convivência com todos, mesmo que o clima seja de ‘guerra’ entre eles.

“Está a maior guerra. Querendo ou não, eu tenho amizade com o pessoal do quarto daqui. E com o pessoal de lá. E com outra galera que é do quarto de cima. E eu não quero ficar nesse meio termo de ter que decidir lado. Me posiciono, mas tem confusão que não estou envolvido, tem treta que não estou envolvido”, disse.

Giovanna concorda com o brother e disse estar na mesma situação. “Estou exatamente no mesmo problema”.

Mãe de MC Bin Laden dá detalhes sobre adoção aos 18 anos: “Me apaixonei por ele”

Não são apenas os ‘Pipocas’ que possuem uma história de superação dentro do Big Brother Brasil. Em entrevista a revista ‘Quem’, Mariza Ventura mãe de MC Bin Laden, participante do lado ‘Camarote’ do BBB 24 deu mais detalhes de como foi adotar o funkeiro quando ele tinha 18 anos.

Na época, o MC dormia em uma gravadora. Seus pais biológicos tinham 30 anos e se separaram quando ele tinha 9 anos. Dois anos depois, Jefferson, nome verdadeiro do cantor, foi expulso de casa.

“Conheci um Bin em um dia que fui para a gravadora em que ele dormia. Ele pediu um abraço do nada. Ali me apaixonei por ele como mãe loucamente. Comecei a cuidar dele, a lavar suas roupas e a levar comida que ele não tinha”, diz Mariza, que é pastora.

A mulher explica que eles se aproximaram mais quando Bin prometeu que não usaria mais drogas.

“Um certo dia, cheguei lá e ele estava muito doido de droga. Falei que a partir daquele dia eu ia começar a usar droga com ele e me destruir com ele e os amigos. Ele então disse: ‘Mãe, a partir de hoje, eu nunca mais uso droga!’ Daquele dia em diante, Deus libertou meu filho. Ele começou a conviver com a minha família. Não gosto de dizer que ele é adotado. Ele é meu filho!”.

BBB 24: Mãe de MC Bin Laden dá detalhes sobre a adoção aos 18 anos: "Me apaixonei por ele" Imagem: reprodução Instagram (@pramarizaventura)

