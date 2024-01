Atriz mexicana afirma que uma estrela mundial da música tem mau cheiro na intimidade

Michelle González A atriz mexicana teve íntimas com The Weeknd (@michelle_gzl/Instagram)

Uma nova controvérsia surgiu nas redes sociais depois que a atriz Michelle González afirmou ter tido relações sexuais com The Weeknd.

No entanto, a experiência não foi muito agradável, pois de acordo com o seu relato, o canadense tem um mau cheiro nos genitais, o que causou surpresa e críticas dos internautas.

"No ano passado, encontrei The Weeknd em Las Vegas no elevador e, entre beijos e abraços, fomos para o seu quarto. A pior decepção do mundo, porque ele tinha um cheiro muito ruim lá embaixo, fiz o trabalho, mas foi uma das piores experiências da minha vida", declarou em um podcast.

Mas afinal, quem é a atriz mexicana Michelle González?

Apesar de não ser reconhecida por muitos, a jovem possui uma ampla trajetória no mundo do entretenimento no México. Ela tem 30 anos de idade e desde que era adolescente começou sua jornada na televisão.

Estreou na novela "Gotita de amor" e posteriormente estudou no CEA, o Centro de Educação Artística da Televisa, informou o portal SDP Noticias.

A partir daí, tudo tem sido sucesso para ela. Ela pode se orgulhar de participações em muitas novelas mexicanas,

Isso foi acompanhado por mais preparação profissional, pois ele também estudou atuação em Los Angeles e conseguiu participar do filme ‘The Boatman’.

"Não deveria falar publicamente sobre uma situação tão íntima para ele", "Qualquer um pode inventar uma história para se destacar nas redes sociais", "E provavelmente The Weeknd nem liga para isso", "O desejo dela de estar com The Weeknd", "Ela quer seus cinco minutos de fama"; foram alguns dos comentários na internet.