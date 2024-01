A realeza sofre mais um golpe na saúde: membro importante da família real britânica é diagnosticado com câncer

Realeza com mais um revés na saúde: importante membro da família real britânica com novo diagnóstico de câncer O surgimento de Kate Middleton, Rei Charles III e Sarah Ferguson preocupa a realeza (Instagram: @_kate_middleton_royal / @theroyalfamily /@sarahferguson15)

A família real britânica começou o ano de 2024 com o pé esquerdo. Na quarta-feira, 17 de janeiro, todos os meios de comunicação informaram sobre a inesperada hospitalização da princesa de Gales, Kate Middleton (42 anos), que passou por uma delicada intervenção cirúrgica.

A agitação em torno da situação da esposa do príncipe William mal tinha acabado, quando o Palácio de Buckingham informou em um comunicado que o Rei Charles III será submetido a um tratamento corretivo da próstata.

"Como milhares de homens a cada ano, o rei passou por uma consulta para aumento da próstata. O que Sua Majestade sofre é benigno e ele irá ao hospital para um procedimento corretivo", diz textualmente o comunicado.

Não se passaram nem duas semanas desde ambas as notícias, quando um porta-voz da família real informou que a duquesa de York, Sarah Ferguson, foi diagnosticada com câncer novamente.

Outra vez câncer após 6 meses de luta

De acordo com o jornal The Sun, a ex-esposa do príncipe Andrew, o irmão mais novo do rei Charles III, foi diagnosticada com um dos cânceres de pele mais agressivos que existem.

Parece que a detecção da doença veio de uma cirurgia para remover várias pintas e, após a análise dos nódulos, o dermatologista detectou que um deles era cancerígeno.

"Ferguson está passando por mais investigações para garantir que isso tenha sido detectado nas primeiras fases. Claramente, outro diagnóstico tão cedo após o tratamento contra o câncer de mama tem sido angustiante para ela, mas a duquesa continua de bom humor", explica um comunicado emitido pelo porta-voz.

A Duquesa de York já completa seis meses desde que foi diagnosticada com câncer de mama graças a uma mamografia de rotina.

De acordo com a agência AP, a doença estava em um estágio inicial de evolução e a cirurgia pôde ser concluída com sucesso.

Defensor da luta contra o câncer

Desde que conheceu sua doença, Ferguson se tornou uma espécie de defensora em busca de conscientizar sobre a importância das revisões médicas.

"É muito importante falar sobre isso. Não me importa se ninguém quer saber de mim. Estou dizendo isso às pessoas daqui porque quero que cada pessoa que ouça este podcast vá e faça um check-up", comentou em seu próprio programa "Tea Talks with the Duchess and Sarah".

Agradecida por todo o trabalho dos médicos e aliviada pela detecção do melanoma o mais cedo possível, a Duquesa de York enfatizou "a importância de verificar o tamanho, a forma, a cor, a textura e o surgimento de novos sinais que podem ser um sinal de melanoma".

Nas últimas semanas, Ferguson esteve se tratando em uma clínica na Áustria e, em sua postagem para desejar Feliz Ano Novo 2024 no Instagram, ressaltou a importância de detectar essa doença a tempo.

“Descobri dentro de mim que também tenho mais histórias para contar. Tenho 64 anos e estou apenas começando. Espero que todos tirem um tempo para refletir e olhar para frente com amor e positividade”, escreveu.