A filha mais nova de Georgina e CR7 já é toda uma princesa: veja como Bella Esmeralda está atualmente

A filha mais nova de Georgina e CR7 veio para ampliar a família há alguns anos, embora infelizmente seu irmão gêmeo não tenha sobrevivido ao parto.

Por isso, a família tem se dedicado ao bem-estar durante o crescimento de Bella Esmeralda, a mimada por todos e que alegra a casa com suas travessuras e simpatia.

Assim foi mostrado recentemente o astro do futebol mundial nas redes sociais, pois depois de chegar em casa de uma sessão de treinamento com o Al Nassr, ele foi fotografado muito feliz abraçado à sua pequena filha.

Como está atualmente Bella Esmeralda, a filha mais nova de Georgina e CR7?

Mas ele não é o único que tem usado o Instagram para exibir o quanto Bella Esmeralda grande e linda está nesta fase de sua vida, pois a orgulhosa mãe constantemente atualiza fotos e vídeos que a fizeram crescer aos olhos de seus fãs.

Na verdade, o ‘Hola’ relatou a vez em que a espanhola de origem argentina exibiu uma chamada de vídeo com a menina, onde ela aparece sorridente e dando um ok na captura de tela. O jogador de futebol e a modelo não conseguiam parar de sorrir ao vê-la sentada em sua cadeira alta com uma expressão muito simpática.

Estas e mais demonstrações da vida familiar que eles levam têm recebido elogios na internet. "Todos lindos", "Já sinto que a Bella é como se fosse minha irmãzinha", "Sem mistérios ou escondendo rostos como outros famosos", "Cada dia mais parecida com o papai", "Essas fotos juntos são tudo o que está certo na vida", são parte das mensagens dos fãs.

Mesmo nos dias de férias, todos posaram juntos, confirmando que se adaptaram plenamente à vida na Arábia Saudita e que o mais importante é permanecer unidos.