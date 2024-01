A arrepiante minissérie baseada em uma história real impactante e que é um sucesso na Netflix: tem apenas 3 episódios

A Netflix possui em seu catálogo uma minissérie de cunho documental que destronou a popular série ‘Enganos’. Trata-se de um fato que aconteceu e está no formato ‘true crime’, ‘Um Pesadelo Americano’.

Esta nova minissérie da plataforma de streaming é dirigida pelas talentosas Bernadette Higgins e Felicity Morris, conhecidas pelo seu trabalho em ‘Golpista do Tinder’.

A produção conta em formato de documentário e em apenas 3 episódios, a história de Denise Huskins e Aaron Quinn, um casal que, após a invasão de sua casa por desconhecidos, no meio da noite, levaram Denise como refém.

Uma fraude?

De acordo com a resenha da Netflix, esta história tem uma reviravolta inesperada, envolvendo as autoridades e suspeitas de que tudo fazia parte de um engano, pois, de acordo com a minissérie, os eventos reais eram muito semelhantes ao filme ‘Garota Exemplar’ de David Fincher, onde a esposa fingia ter sido sequestrada.

Com apenas 3 capítulos, esta história determina as falhas existentes no sistema legal e narra a experiência de Aaron, as vivências de Denise e depois a do detetive envolvido no caso, enfatizando que as suposições das autoridades revitimizavam a esposa.

‘Um Pesadelo Americano’ é a minissérie de maior sucesso da Netflix, que se manterá nos primeiros lugares por várias semanas. Graças à sua premissa única, que desenrola os fatos reais de um crime, levando-os aos olhos de todos os espectadores, em muito pouco tempo desde sua estreia, conseguiu se posicionar como uma das mais vistas no catálogo do gigante do streaming.