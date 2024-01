5 curiosidades de ‘Pobres Criaturas’, um dos filmes mais aclamados da temporada

O filme ‘Pobres Criaturas’, dirigido por Yorgos Lanthimos, conquistou a tela com sua singularidade. O filme nos envolve em uma narrativa única, onde a ciência, a fantasia e a busca pela liberdade se entrelaçam em uma história inesquecível.

A trama segue a incrível evolução de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, que é trazida de volta à vida pelo brilhante, porém pouco ortodoxo Dr. Godwin Baxter, magistralmente interpretado por Willem Dafoe. Por trás deste intrigante filme, há curiosidades que adicionam camadas de fascinação à experiência cinematográfica.

Curiosidades sobre ‘Pobres Criaturas’, o novo filme de Yorgos Lanthimos

1. Foi revelado que Yorgos Lanthimos forneceu ao roteirista Tony McNamara uma lista de filmes como referência para estabelecer o tom e a imagem de ‘Pobres Criaturas’. Entre esses filmes estão ‘Belle de jour’ e ‘O jovem Frankenstein’, clássicos que certamente influenciaram a atmosfera única do filme.

2. ‘Pobres Criaturas’ marca um momento na filmografia de Yorgos Lanthimos ao apresentar a primeira trilha sonora original criada por um compositor específico. Ao contrário de suas obras anteriores, que utilizaram apenas música existente, este filme nos mergulha em um mundo sonoro completamente novo.

3. Para o design da personagem Bella, encontraram inspiração na arte visual. A pintura ‘Garota nua em pé com cabelos longos e pretos e cortina azul-preta’ de Egon Schiele, datada de 1911, serviu como fonte parcial de inspiração para dar forma à personagem. Esse aceno artístico adiciona camadas de profundidade à interpretação visual do filme.

Um dos favoritos na temporada de premiações (Agencias)

4. Embora Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, tenha expressado seu interesse em apresentar o filme neste evento, o tempo necessário para a pós-produção tornou essa opção inviável, deixando-o fora do festival.

5. O projeto ‘Pobres Criaturas’ não foi um impulso repentino, mas sim teve uma gestação de quinze anos. Yorgos Lanthimos iniciou sua abordagem a Alasdair Gray em 2009 para adaptar a obra. Gray, o escritor do romance original, guiou o cineasta pelos lugares que posteriormente fariam parte do filme. Apesar da perda de Gray antes da realização do filme, sua influência persiste, fazendo com que o filme seja uma homenagem à visão compartilhada entre o cineasta e o escritor.

‘Pobres Criaturas’ não é apenas um filme intrigante na tela, mas também um tecido de referências, inspirações e esforços colaborativos que resultaram em uma peça única na filmografia de Yorgos Lanthimos.