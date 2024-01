Viúva de Hugh Hefner expôs o lado obscuro da mansão Playboy

Crystal Hefner está a apenas alguns dias de publicar suas explosivas memórias sobre seu ‘escuro’ casamento com Hugh Hefner. O título se chama ‘Apenas diga coisas boas’, porque isso foi o que seu controverso marido teria ordenado que ela fizesse após sua morte.

Crystal, que nasceu nos Estados Unidos, mas viveu brevemente acima de um pub em West Bromwich quando era criança, está pronta para expor os segredos que tem mantido enterrados desde que Hefner morreu há sete anos.

De acordo com o Daily Star, a descrição no final do livro pinta um panorama sombrio com um parágrafo que diz:

"Em 2008, a mansão Playboy se tornou o santuário de Crystal Harris: um vestígio brilhante de oportunidade. Em questão de meses, ela subiu na hierarquia e se tornou a principal namorada de Hugh Hefner. Mas sua nova casa teve um custo. Obrigada a seguir regras estritas que governavam tudo, desde sua aparência até seu comportamento, ela começou a perder sua identidade. Quando se casou com Hef em 2012, a mansão havia se tornado sua prisão".

Antes de o livro ser lançado, isso é o que foi revelado sobre o tempo de Crystal na Playboy. Ela tinha 21 anos quando conheceu o magnata da 'Lad Mag' em uma festa de Halloween na mansão de Los Angeles e o casal teve relações sexuais horas depois, algo que ela descreveu como "nada extraordinário".

(Charley Gallay/AFP)

Mas a bela loira disse que seu tempo como adulta foi ‘roubado’ naquela noite, já que eles se casaram cinco anos depois, quando ela tinha 26 anos e ele 86. Eles se casaram depois que Crystal afirmou que foi forçada a competir com suas outras namoradas para se tornar sua terceira e última esposa.

O casal inicialmente se uniu depois de perceber que ambos haviam estudado psicologia na universidade. Mas depois de se mudarem com o aposentado, ela abandonou sua carreira para se dedicar completamente às suas necessidades.

Isso implicou em mudar sua forma de se comportar e se vestir, e falando com The Sunday Telegraph em 2018, ela disse:

“Eu nunca fui de saltos altos, vestidos e maquiagem completa, nunca fui esse tipo de pessoa. Talvez eu sentisse que tinha que desempenhar o papel que desempenhava, ser Playmate ou fazer parte da Playboy, que tinha que estar arrumada. Eu acredito que agora sou mais eu mesma, com uma maquiagem mais simples e minimalista, é onde me sinto mais confortável”.