‘The Last of Us 2′: revelam novos detalhes da segunda temporada

Pedro Pascal e Bella Ramsey também foram indicados por suas atuações em 'The Last of Us' | (Liane Hentscher/HBO)

Casey Bloys, CEO da HBO e da Max, revelou novos detalhes emocionantes sobre a muito esperada segunda temporada de ‘The Last of Us’. Esta série, que recentemente ganhou oito prêmios Emmy, está pronta para levar os fãs a novas experiências em seu universo pós-apocalíptico.

A produção da segunda temporada apresentará uma mistura de personagens novos que cruzarão o caminho de Joel e Ellie, expandindo ainda mais o fascinante mundo criado pela Naughty Dog. A atriz Kaitlyn Dever, conhecida por suas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro por ‘Dopesick’ e ‘Unbelievable’, respectivamente, interpretará Abby, uma jovem cujo papel será crucial no desenvolvimento do projeto.

Tudo o que se sabe sobre ‘The Last of Us 2′

Isabela Merced, que aparecerá em ‘Madame Web’ e ‘Superman: Legacy’, assumirá o papel de Dina, uma personagem intimamente ligada a Ellie. Enquanto isso, Young Mazino, conhecido por seu papel em ‘Beef’, dará vida a Jesse, adicionando camadas intrigantes à trama e aumentando a expectativa dos fãs do videogame.

A filmagem desta segunda temporada está programada para começar em fevereiro, com a esperança de estrear no início de 2025. Os novos episódios não adaptarão completamente a Parte II do videogame, pois serão divididos em várias temporadas para explorar uma história muito mais ampla.

Durante uma entrevista no Critics Choice Awards 2024, Bloys compartilhou seu entusiasmo pelo desenvolvimento dos próximos episódios, prometendo que a série crescerá em ambição. “É incrível. É maior, aborda questões de punição e vingança”, revelou o CEO. Isso sugere uma mudança de paradigma para Joel e Ellie, que já construíram um relacionamento profundo na primeira temporada.

Uma das segundas temporadas mais esperadas

A série continuará seguindo a trama do agora lendário jogo original da Naughty Dog, abordando temas significativos e oferecendo muita ação. Bloys elogiou o trabalho da equipe, liderada por Craig Mazin e Neil Druckman, destacando seu trabalho espetacular. A primeira temporada de ‘The Last of Us’ bateu recordes na HBO, o que garante o apoio da empresa para futuras produções.

A nova temporada enfrentará novos desafios e explorará dimensões mais profundas da narrativa pós-apocalíptica, prometendo manter os espectadores à beira de seus assentos. Com a incorporação de talentosos atores e a direção de uma equipe criativa sólida, as expectativas são altas para este emocionante capítulo no universo de ‘The Last of Us’.