Sharon Stone revelou como foi ridicularizada nos anos 90 quando apresentou sua ideia sobre um filme da Barbie

A lendária atriz Sharon Stone compartilhou uma história reveladora sobre os desafios que enfrentou ao propor uma ideia cinematográfica inovadora durante a década de 90. A estrela de ‘Instinto Selvagem’ revelou que foi alvo de zombaria por parte de um estúdio de cinema ao apresentar a ideia de um filme baseado na famosa boneca Barbie.

Num comentário na publicação do Instagram da atriz America Ferrera, que foi homenageada no Critics Choice Awards 2024 pelo sucesso do filme ‘Barbie’, Stone expressou: “Riram de mim no estúdio quando propus a ideia da Barbie nos anos 90 com o apoio do chefe da Barbie”.

Sharon Stone revela o quanto a indústria do cinema mudou desde os anos 90

Este comentário revelador destaca os desafios que as mulheres enfrentavam na indústria cinematográfica naquela época e como ideias inovadoras eram frequentemente menosprezadas. Apesar das risadas e da incredulidade, Stone se alegra com o progresso que a indústria do cinema tem experimentado desde então.

Através das suas redes sociais, elogiou o sucesso de ‘Barbie’ e agradeceu às mulheres por trás do filme pela sua coragem e resistência. “Como chegamos longe, obrigada meninas pelo seu coragem e resistência”, concluiu Stone.

O vídeo emocionante de America Ferrera no Critics Choice Awards destacou a importância de contar histórias femininas e o impacto positivo que elas podem ter na indústria do cinema. Ferrera elogiou a diretora Greta Gerwig e enfatizou que as histórias das mulheres não apenas podem alcançar a grandeza cinematográfica, mas também ter sucesso nas bilheterias.

‘Barbie’ esteve em um verdadeiro inferno de produção por anos

O caminho para a versão final de "Barbie" em 2023 foi complicado, com obstáculos e mudanças de elenco ao longo dos anos. Sharon Stone compartilhou sua frustração com a falta de apoio para sua ideia nos anos 90, mas o filme finalmente se concretizou com Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken.

É interessante notar que outras atrizes que estiveram envolvidas no projeto em momentos diferentes, como Anne Hathaway e Amy Schumer, elogiaram publicamente a versão final de ‘Barbie’. Apesar das tentativas frustradas do projeto no passado, nenhuma das atrizes mostrou ressentimento, destacando a qualidade do filme e seu impacto positivo.