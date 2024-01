Ryan Gosling é indicado ao Oscar, mas Margot Robbie fica de fora e causa revolta

Os indicados ao Oscar 2024 foram revelados e uma “coincidência” entre a ficção e o mundo real não passou despercebida aos usuários das redes sociais. Entre as indicações, Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken, figura entre os atores que concorrem ao prêmio de “Melhor ator coadjuvante”. Margot Robbie, por sua vez, ficou de fora das concorrentes ao prêmio de “Melhor Atriz” por sua atuação no filme Barbie.

Segundo uma publicação feita pela Vogue, a indicação de Gosling gerou uma onda de críticas à premiação, visto que duas das mulheres responsáveis pelo longa ficaram de fora nas indicações em suas respectivas categorias. Além de Margot Robbie, que interpretou a boneca Barbie, Greta Gerwig, diretora do longa, também não foi indicada à premiação.

No filme, repleto de críticas sociais onde temas como machismo e o patriarcado são postos em reflexão, é possível ver como o mundo de Barbie vira de cabeça para baixo depois que Ken visita o “mundo real” junto a ela.

Ao retornar, o boneco decide replicar em seu mundo as mesmas estruturas vistas no mundo real, onde se sentiu “valorizado” e “poderoso”, causando um grande desequilíbrio e alterando radicalmente as formas de interação entre as Barbies e os Kens.

A vida imita a arte ou a arte imita a vida?

Tendo em mente as críticas sociais abordadas pela produção e os recentes acontecimentos envolvendo as indicações ao Oscar, os usuários das Redes Sociais não perderam tempo e traçaram paralelos entre a ficção e a realidade.

Em sua maioria, as críticas foram direcionadas ao fato de que Margot Robbie e Greta Gerwig não foram indicadas em suas categorias primárias.

“Margot Robbie e Greta Gerwig não foram indicadas, mas Ryan Gosling sim? Pessoalmente, eu nem queria a Barbie no Oscar, mas isso está me deixando muito, muito chateado, não por causa dos prêmios”, criticou um usuário.

“Barbie quebrando barreiras e provando como o mundo é extremamente machista com o Oscar sem nenhuma indicação para Margot Robbie”, criticou outra.

Ao todo, “Barbie” foi indicado em oito categorias, sendo elas: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Ryan Gosling), Melhor Atriz Coadjuvante (America Ferrera), Melhor Roteiro Adaptado, duas indicações por Melhor Canção (‘I’m just Ken’ e ‘What Was I made For?’), Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.