Romance no ar: Andressa Urach é vista trocando carícias com loira em restaurante; saiba quem é ela

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, chamou a atenção ao ser vista em “clima de romance” com uma loira, em um restaurante japonês, no Guarujá, no litoral de São Paulo. O flagrante foi feito pela revista “Contigo!”, no último fim de semana. Após a repercussão do caso, a ex-miss Bumbum confirmou que “está ficando” com a influenciadora digital Juju Ferrari, conhecida por se envolver em polêmicas.

Andressa Urach e vista em 'clima de romance' com a influenciadora digital Juju Ferrari (Reprodução/Contigo!)

Andressa está solteira desde novembro do ano passado, quando terminou o namoro de pouco mais de um mês com Sergio Carvalho. Na época, ela disse que estava focada na sua produção de conteúdo adulto e que, por isso, preferia ficar solteira. Depois disso, ela fez passeios com o ex-marido, Thiago Lopes, com quem ela tem o pequeno Leon, mas garantiu que eles “são apenas bons amigos”.

Desde então, Andressa segue acumulando seguidores e batendo recordes com seus vídeos de sexo. Pela quarta vez seguida, ela liderou o ranking de vendas da plataforma Privacy e comemorou o feito com uma “dancinha” em seu Instagram.

A modelo, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, viajou para São Paulo para gravar seus conteúdos, quando esteve no litoral paulista no fim de semana. Foi lá que foi vista ao lado de Juju Ferrari.

Quem é Juju Ferrari?

A influenciadora digital, que soma mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, não se pronunciou sobre o “affair” com Andressa. Mas os olhares se voltaram mais uma vez para ela, que já se envolveu algumas polêmicas.

Uma delas ocorreu após a morte do MC Kevin, quando Juju criticou a postura de Deolane Bezerra, viúva do funkeiro. Depois disso, Carlinhos Maia “desconvidou” a influenciadora de um evento em Maceió, em Alagoas, mas quando a loira já tinha viajado até a cidade.

Na época, Juju afirmou que pretendia processar Carlinhos Mais para ser ressarcida pelos gastos de deslocamento, hospedagem e alimentação.

Outra polêmica ocorreu em 2022, quando a influenciadora concorreu ao cargo de deputada federal por São Paulo pelo Avante. Em plena campanha, ela teve fotos sensuais compartilhadas nas redes por um funcionário. Ela contou que ele obteve a senha do OnlyFans dela e vazou as imagens sem seu consentimento.

Apesar da repercussão, Juju Ferrari não conseguiu se eleger. Ela obteve um total de 923 votos.

