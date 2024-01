Remake de Renascer: Globo não deu vexame na estreia; esta foi a audiência

A Globo não deu vexame na estreia do remake de Renascer. Segundo dados prévios, a novela adaptada por Bruno Luperi registrou 25,6 pontos em média, com picos de 26,1, mostrando que o neto de Benedito Ruy Barbosa herdou o talento do dramaturgo veterano, responsável pela versão original.

O primeiro capítulo da novela das 21 horas durou 120 minutos, sendo um dos maiores produzidos pela Globo e para dar mais dinamismo à trama foram apenas três intervalos. Além de Humberto Martins, como o protagonista José Inocêncio, Maria Fernanda Cândido foi um dos destaques da estreia de Renascer.

Para Globo e Bruno Luperi, responsável pelo remake, a atriz poderia ficar a novela completa, mas ela fechou apenas uma participação especial, sumindo de Ilhéus, na Bahia, logo no primeiro capítulo. Sua personagem deixou todas as terras para Inocêncio, que vira uma espécie de imperador do cacau na região.

Remake de Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira), Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

De acordo com o jornal O Globo, a audiência da estreia do remake de Renascer, substituindo Terra e Paixão no horário nobre da Globo, ficou em 25,9 pontos em São Paulo, considerada um grande termômetro para a emissora.

Este resultado supera a antecessora, que foi escrita por Walcyr Carrasco, que obteve média de 30 pontos em sua reta final e na estreia ficou com 24,8 pontos também em São Paulo. Porém, Renascer não superou o remake de Pantanal, que também foi adaptada por Bruno Luperi e alcançou 28,3 pontos.

Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido aparece no primeiro capítulo da novela (Estevam Avellar/Globo)

Comparando ainda a audiência no horário nobre, a Globo respira tranquila, principalmente por conseguir afastar o fantasma da novela Um Lugar ao Sol, que registrou o menor público de todos. A novela estreou no meio da pandemia de Covid-19 e amargou 25,2 pontos de audiência em São Paulo.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

