Remake de Renascer: briga e pacote surpresa agitam Inocêncio e Belarmino

Remake de Renascer: José Inocêncio provoca coronel e pode levar a pior no terceiro capítulo da novela (Reprodução/Globo)

José Inocêncio (Humberto Carrão) consegue sair vivo da tocaia criada pelo coronel Belarmino (Antonio Calloni) no remake de Renascer e ao enganar os dois matadores contratados pelo vilão da primeira fase da novela da Globo, o protagonista manda um presente inesperado no capítulo 3, que vai ao ar nesta quarta-feira (25).

Em uma das cenas da novela adaptada por Bruno Luperi, o personagem principal pede para Deocleciano (Adanilo) entregar uma certa encomenda na fazenda do inimigo, que deve ficar ainda mais irritado.

Remake de Renascer: José Inocêncio ganha mais inimigos em Ilhéus (Reprodução/Globo)

Depois do inconveniente, José Inocêncio se depara com Maria Santa (Duda Santos) na cachoeira e chega a afirmar para o amigo de confiança que está apaixonado e que não consegue tirá-la da cabeça. O problema é que Venâncio (Fábio Lago), pai da jovem, também já notou isso e ameaça matar o protagonista da novela Renascer. Porém, para dar ainda mais certeza, Deocleciano dá com a língua entre os dentes e conta para o vilão sobre a paixão, fazendo ele ficar ainda mais de olho aberto.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: Tonho da Lua leva porrada de Raquel; a vilã também apanha hoje

De volta à fazenda de Belarmino, Nena (Quitéria Kelly) comenta que acha o jeito de Venâncio estranho e o principal vilão do remake da Globo tenta dar mais motivos para o homem matar José Inocêncio Ele chega a oferecer terras para o pai de Maria Santa cumprir com o combinado.

Remake de Renascer: Maria Santa consegue viver a festa do Boi Bumbá e conhece José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

Ainda no capítulo 3 do remake de Renascer, prevendo uma possível tragédia, Inácia (Edvana Carvalho) aconselha José Inocêncio a esquecer Maria Santa e Nena orienta Quitéria (Belize Pombal) a cuidar de Santinha e mantê-la longe do pai.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: confira os atores da primeira versão que já morreram