Remake de Elas por Elas: uma nova chance para Helena? Giovanni responde!

Depois de descobrir que foi trocado na maternidade, Giovanni (Filipe Bragança) brigou com toda a família, incluindo a namorada, e fugiu de casa. Mas, ele decide dar uma nova chance para Sérgio (Marcos Caruso) e Helena (Isabel Teixeira) e volta para casa no capítulo 104, que vai ao ar nesta quarta-feira (24), na Globo.

Na cena, o rapaz que estava vivendo na casa da serra decide que é hora de retornar para a casa do avô e enfrentar os problemas de frente e cabeça erguida. Ele é acolhido pela personagem de Isabel Teixeira em Elas por Elas e por Jonas (Mateus Solano).

Já Ísis (Rayssa Bratillieri) segue intrigada com a descoberta do namorado sobre a troca de bebês na maternidade, já que a notícia ouvida por ela durante uma conversa, era segredo de estado. Vale destacar que Sérgio afirmava não querer ferir os sentimentos do neto.

Remake de Elas por Elas: Giovanni fica em choque com revelação sobre seus pais (Reprodução/Globo)

No capítulo 104 do remake de Elas por Elas, Ísis afirma que irá desmascarar Cris (Valentina Herszage) imaginando que ela foi a portadora da revelação bombástica. A personagem ainda sente que a filha de Lara (Deborah Secco) contou tudo com o intuito de machucar Giovanni, mas a filha de Adriana (Thalita Carauta) encontra os dois juntos e pega Cris se declarando para ele.

Os dilemas envolvendo o personagem de Filipe Bragança em Elas por Elas continuam na quinta-feira (25), quando Ísis confronta Cris na frente do namorado, mas ele garante que deseja terminar tudo com ela. A filha de Adriana fica devastada.

Enquanto isso, Helena estranha quando Sérgio defende Ísis. Mas, no final do capítulo do remake, Giovanni descobre a identidade de sua mãe biológica.

Mais spoiler do remake de Elas por Elas

Ainda nos próximos capítulos da novela da Globo, Renée (Maria Clara Spinelli) diz para Wagner (César Mello) que vai cuidar dele, deixando o pai de Vic (Bia Santana) emocionado. A partir disso, o homem garante que fica ao lado da ex durante o julgamento da guarda da filha.

Remake de Elas por Elas: Renée perde a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

Renée abriga Wagner em casa e deixa Tony (Richard Abelha) revoltado, mas essa será a oportunidade do personagem vivido por César Mello revelar à família por que decidiu fugir.

Além de tudo isso, Taís (Késia Estácio) e Natália (Mariana Santos) discutem, e a modelo decide sair de casa. Lara e Mário (Lázaro Ramos) provocam um ao outro, usando Roberto (Cássio Gabus Mendes) e Érica (Monique Alfradique).

