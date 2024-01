Príncipe Harry e Meghan Markle surpreendem ao prestigiar estreia de ‘Bob Marley: One Love’ na Jamaica

O Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle recentemente agitaram as redes sociais ao comparecerem à première de ‘Bob Marley: One Love’ na Jamaica, evento que lançou a cinebiografia do ícone musical Bob Marley, dirigida por Reinaldo Marcus Green e estrelada por Kingsley Ben-Adir. A presença do casal real no tapete vermelho em Kingston, capital da Jamaica, gerou uma mistura de surpresa e entusiasmo online.

Reações divertidas no Twitter

Sob o título “Eles têm os programas mais aleatórios do mundo!”, um usuário do antigo Twitter, referindo-se ao casal, brincou sobre a presença inusitada de Harry e Markle no evento. Outros internautas também não perderam a oportunidade de comentar, com um provocando: “Os dois não deixam passar um tapete vermelho para conseguir algum clique”. Apesar das piadas, houve elogios, como um fã que exclamou: “A Meghan está linda nesse vestido!”. Além disso, um admirador mais efusivo declarou: “Eles sim representam a realeza para mim”.

Vídeo revela elegância no red carpet

Meghan Markle and Prince Harry pose with the CEO of Paramount Pictures and Nickelodeon at the 'Bob Marley: One Love' premiere. pic.twitter.com/B80MhhgSw5 — Entertainment Tonight (@etnow) January 24, 2024

A presença do casal real foi imortalizada em um vídeo que circulou nas redes, mostrando Harry e Meghan passando pelo red carpet do evento. O vídeo rapidamente se tornou viral, atraindo comentários sobre a elegância do casal e gerando discussões sobre os compromissos inusitados que eles escolhem participar.

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle: Jennifer Aniston proibiu que ela fosse ao funeral de Mathew Perry por esta razão

Estratégia de presença pública

Uma das críticas humorísticas nas redes sociais ressaltou a suposta estratégia do casal em marcar presença em eventos públicos, especialmente em tapetes vermelhos. A sugestão de que “não deixam passar um tapete vermelho para conseguir algum clique” revela a atenção constante que a presença de Harry e Meghan atrai, mesmo em eventos inesperados.

Celebridades e elogios à realeza

Não apenas os fãs comuns se manifestaram, mas celebridades também expressaram suas opiniões sobre a presença real no lançamento de ‘Bob Marley: One Love’. A fotografia de Meghan e Harry ao lado do Rei Charles III em 2018 também ressurgiu nas discussões online, evidenciando o impacto duradouro que o casal tem na cultura popular.

Fonte: Revista Monet