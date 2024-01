‘Pesadelo de um sequestro na Califórnia’: onde estão Denise Huskins e Aaron Quinn hoje?

Desde a sua estreia na Netflix, ‘Pesadelo de um sequestro na Califórnia’ impactou as audiências ao relatar a experiência angustiante vivida por Denise Huskins e Aaron Quinn em 2015.

Na madrugada de 23 de março daquele ano, o casal foi assaltado por um invasor em sua casa em Vallejo, Califórnia. O criminoso os amarrou e drogou antes de sequestrar Huskins para exigir resgate.

Assim que conseguiu se libertar, Quinn ligou para a polícia para relatar o ocorrido, mas os investigadores não acreditaram nele e o apontaram como culpado. Dois dias depois, Denise apareceu sã e salva.

Denise Huskins e Aaron Quinn de 'Pesadelo de um sequestro na Califórnia' | (Netflix © 2024)

As autoridades então os acusaram de terem inventado tudo. No entanto, outra tentativa de roubo semelhante levou uma detetive a descobrir as provas irrefutáveis de que os dois estavam dizendo a verdade.

Nas três partes do documentário, eles narram o que viveram desde aquela madrugada em 2015 até serem acusados de mentirosos e depois capturarem o culpado, Matthew Müller. Mas, onde estão eles hoje?

Onde estão agora Denise e Aaron de ‘Pesadelo de um sequestro na Califórnia’?

Nove anos após o sequestro, Denise Huskins e Aaron Quinn, ambos fisioterapeutas na casa dos trinta anos, encontraram diferentes maneiras de fazer as pazes com parte do que viveram em 2015.

Sem nunca deixarem de apoiar um ao outro nessa difícil jornada, nosso relacionamento apenas se fortaleceu. O casal acabou se casando e atualmente tem duas filhas: uma de um ano e outra de aproximadamente quatro.

Além de participarem do documentário, ambos compartilharam sua experiência em outros formatos, incluindo seu livro sobre o caso ‘Victim F: De Vítimas de Crime a Suspeitos a Sobreviventes’ (2021).

"Há muito pelo qual devemos ser gratos em nossa vida cotidiana, e com (nossas filhas), é ainda mais motivador sair da nossa zona de conforto e nos expormos em maior escala", disse Huskins em uma entrevista ao Netflix Tudum.

"Se pudermos influenciar alguma mudança para ajudar a melhorar a sociedade para elas, então tudo vale a pena", acrescentou durante a conversa. Seu agora marido concordou com seu ponto de vista.

"Somos muito sortudos por ter sistemas de apoio realmente sólidos por parte de nossa família e amigos, o que foi incrivelmente útil para nos animar...", confessou à Netflix. "E a Denise é a pessoa mais empática que conheço. Isso tornou mais fácil superar isso".

O casal ainda desconhece o motivo pelo qual Huskins foi sequestrada e por que a polícia não seguiu as pistas, incluindo o fato de que ela insistiu que Müller não agiu sozinho.

“Quando prenderam Müller, não houve acompanhamento”, afirmou ela em sua conversa com a plataforma de streaming. “A polícia disse que ele agiu sozinho, culpando sua saúde mental e todas essas questões”.

"Simplesmente parece que foi a rota mais fácil para os investigadores encerrarem o caso, para poderem seguir em frente e sair da vista do público o mais rápido possível", destacou.

Quinn até sugere que parece que os erros dos detetives do Departamento de Polícia de Vallejo em seu caso foram recompensados. "Não esperamos que a polícia seja infalível", disse.

"Entendemos que serão cometidos erros. Todo mundo comete erros: é a falta de correção. E mais ainda, as pessoas que estão acima deles não os responsabilizam", afirmou.

"Todo esse sistema está voltado para se proteger a si mesmo em vez de proteger o público, que é o que eles juraram fazer", concluiu.

Durante o tempo que se passou desde aquele terrível incidente, Denise e Aaron também processaram a cidade de Vallejo por difamação. Eles ganharam um acordo de 2,5 milhões de dólares em 2018.