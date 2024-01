Paraíso Tropical: suposto ‘chifre trocado’ faz Antenor querer vingança na novela

Paraíso Tropical: Marion (Vera Holtz) flagra Antenor (Tony Ramos) com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) (Divulgação/Globo)

O clima vai esquentar em Paraíso Tropical. Depois de pedir o divórcio, Ana Luísa (Renée de Vielmond) desabafa com seu terapeuta sobre o receio de estar envolvida com Lucas (Rodrigo Veronese) como uma forma de vingança contra o ex-marido, que foi descoberto durante uma traição.

Ainda com receio da opinião dos outros, a dondoca da novela escrita por Gilberto Braga pede para que o amado esconda de todos o relacionamento deles para evitar complicações futuras.

Em meio à discussão, o homem revela que Fabiana (Maria Fernanda Cândido) está hospitalizada. Sem pensar duas vezes, ela decide bater na porta da amante de Antenor (Tony Ramos), que fica surpresa com a visita. Neste momento, a personagem aconselha Fabiana a não acabar com sua vida por causa do empresário de Paraíso Tropical.

Paraíso Tropical: em 2007, o romance de Lucas e Ana Luisa foi um dos assuntos mais bombásticos da televisão (Renato Rocha Miranda/Globo)

Vale lembrar que Antenor e Ana seguem o complicado processo de divórcio e o cafajeste rejeita a ideia de uma separação amigável, fazendo ela optar pelo litigioso.

Marion e Olavo armam contra Ana e Lucas

Enquanto isso, Marion (Vera Holtz) descobre que o apartamento de Daniel (Fábio Assunção) é o local secreto para os pombinhos ficarem juntos e conta tudo para Olavo (Wagner Moura), que vê a oportunidade de acabar com seu maior inimigo na novela da Globo.

Mais para frente, sem saber da maldade de Olavo, Ana Luísa se encontra com Lucas no apartamento de Daniel e de repente Antenor chega e entra abruptamente no apartamento flagrando os dois juntos.

Paraíso Tropical: Marion (Vera Holtz) e Olavo (Wagner Moura) armam plano contra Antenor (Tony Ramos) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Com muita raiva, o personagem de Tony Ramos em Paraíso Tropical promete vingança contra Lucas, que recebe uma proposta de trabalho em Boston (EUA). Antenor também revela a Xavier (Roberto Maya) seu desejo de destruir Ana Luísa, Lucas e Daniel, acusando este último de encobrir o romance do casal.

Mesmo com tantos problemas, Lucas convida Ana Luísa para morar fora do Brasil, mas a mulher diz não e afirma que ele deve seguir o seu próprio caminho.

