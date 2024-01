O filme romântico que será lançado na Netflix no final de janeiro: perfeito para se apaixonar

Os filmes românticos são os favoritos dos assinantes da Netflix. Por isso, a plataforma de streaming está constantemente adicionando histórias de amor ao seu amplo catálogo de projetos.

Uma das próximas adições do gênero à sua biblioteca chegará no final do mês e promete cativar com uma trama inspiradora, cheia de coração e humor, sobre encontrar a força para ser você mesmo.

Qual é o próximo filme romântico que chegará ao Netflix?

Trata-se de ‘Quando Encontrei Você’, um encantador drama romântico estadunidense escrito e dirigido pelo cineasta Brian Baugh, que originalmente foi lançado nos cinemas em 2021.

Baseado no livro ‘There You’ll Find Me’ de Jenny B. Jones, o filme segue Finley Sinclair, uma jovem e talentosa violinista que viaja para uma cidade costeira na Irlanda para estudar por um semestre.

A protagonista não está passando pelo melhor momento, pois teve uma audição infeliz em um famoso conservatório de música de Nova York antes de embarcar em sua viagem para o país europeu.

Cenas do drama romântico ‘Quando Encontrei Você' | (Roadside Attractions)

Sua vida muda para melhor quando ela se cruza com o famoso ator Beckett Rush no estabelecimento hoteleiro que sua família anfitriã administra enquanto ele filma a nova sequência de uma franquia.

De acordo com a sinopse, "enquanto o romance entre esse improvável casal se desenvolve, Beckett inicia uma jornada de descoberta para Finley que transforma seu coração, sua música e sua visão de vida".

Ao mesmo tempo, Sinclair encoraja Rush a abandonar definitivamente sua imagem de ídolo adolescente para seguir sua verdadeira paixão como intérprete na indústria do entretenimento.

No entanto, "quando as forças que cercam o estrelato de Beckett ameaçam esmagar seus sonhos, Finley deve decidir o que está disposta a arriscar por amor", conclui o texto oficial.

Cenas do drama romântico ‘Quando Encontrei Você' | (Roadside Attractions)

Quem compõe o elenco de ‘Quando Encontrei Você'?

‘Quando Encontrei Você' é estrelado por Rose Reid e Jedidiah Goodacre nos papéis de Finley e Beckett, respectivamente. No entanto, as estrelas não trabalharam sozinhas neste projeto.

Ao seu lado, também atuaram outras personalidades, como Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson, Vanessa Redgrave, Tom Everett Scott e Judith Hoag, para mencionar algumas.

O que a crítica disse sobre ‘Quando Encontrei Você'?

‘Quando Encontrei Você' dividiu os especialistas em sétima arte quando foi lançado. Por isso, o filme recebeu críticas mistas em relação à sua história e outros aspectos da produção.

Courtney Howard, da Variety, descreveu-a como "um filme gentil que é como um sopro de ar fresco. Sua história irregular se destaca graças à energia positiva dos atores".

Michael O’Sullivan do ‘The Washington Post’ deu duas estrelas e meia de quatro.

"Não oferece surpresas, exceto uma. Finley nos adverte que o relacionamento não vai funcionar, quase como se estivesse se referindo ao filme. Mas graças a algo inefável (...) acaba funcionando", opinou.

Cenas do drama romântico ‘Quando Encontrei Você' | (Roadside Attractions)

No entanto, Beatrice Loayza do ‘The New York Times’ concluiu que o filme “não tem personalidade suficiente nem intensidade dramática para interessar aos adultos”.

"Inclusive como sonho amoroso está antiquado e é genérico", sentenciou.

Quando ‘Quando Encontrei Você' chegará à Netflix?

Se quiser vê-lo e tirar suas próprias conclusões sobre este projeto, ‘Quando Encontrei Você' (’Finding You’ em seu título original) chegará à plataforma da Netflix na terça-feira, 30 de janeiro de 2024.