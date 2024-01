O ‘desprezível’ gesto da Rainha Letizia ao receber um presente de um fã

A Rainha Letizia apareceu em meio a uma grande multidão de seguidores, depois do escândalo em que foi acusada de infidelidade por seu ex-cunhado Jaime del Burgo. No entanto, longe de acalmar as águas, ela novamente tem sido alvo de críticas por seu comportamento.

Para ninguém é segredo que a personalidade da esposa do Rei Felipe VI tem sido criticada desde que ela chegou ao trono, pois a acusam de ser ‘prepotente’ e de ter um caráter bastante forte, devido aos gestos que teve em alguns eventos reais, onde até mesmo ‘humilhou’ seu esposo e enfrentou algumas polêmicas com sua sogra, a rainha emérita Sofía.

Apesar de sua tentativa de se manter próxima de seus fãs, sua personalidade a deixaria exposta em várias ocasiões, como aconteceu nas últimas horas após vazar um vídeo onde ela é vista recebendo um presente, que aparentemente não recebeu com muito agrado.

A Rainha Letizia e seu gesto ao receber um presente de um fã

Embora sendo a Rainha Letizia Ortiz e tendo todos os luxos que deseja, de vez em quando os seguidores da família real espanhola se aproximam com a esperança de deixar pequenos presentes que, além do seu valor, têm um grande significado. Foi assim que aconteceu quando ela se aproximou de um grupo de pessoas e uma delas lhe entregou um pequeno presente, que era um colar que ela tirou de sua bolsinha.

“Um colarzinho, obrigada”, disse a rainha ao vê-lo, guardá-lo rapidamente e entregá-lo a um homem da equipe de segurança.

Apesar de a monarca ter se aproximado do público, seu gesto tem sido criticado nas redes sociais ao considerar que sua expressão de ‘desprezo’ foi bastante evidente, além de seu desconforto ao se aproximar dos fãs.

“Que feia, que antipática e rude é esta mulher”, “que antipática”, “Como se nota o seu desagrado pelas pessoas”, “Um colar que nunca usará, nota-se o desprezo”, “Com que prazer ela o pegou”, “Não consegue nem disfarçar”, foram alguns dos comentários.

Os membros reais têm algumas regras ao receber presentes, pois não podem aceitar aqueles “que excedam os usos habituais, sociais ou de cortesia, nem aceitarão favores ou serviços em condições vantajosas que possam condicionar o desenvolvimento de suas funções”.

Embora desta vez tenha sido um simples colar, em outras ocasiões eles receberam presentes de bastante valor.