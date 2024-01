Netflix: os melhores filmes apocalípticos que antecipam o fim do mundo e que vão te deixar aterrorizado

Netflix: os melhores filmes apocalípticos que antecipam o fim do mundo e que vão te deixar apavorado 'Deixe o mundo para trás' com Julia Roberts vai te pegar (Foto: Netflix)

A Netflix se estabeleceu como o serviço de streaming mais escolhido pela América Latina e supera outras plataformas como Disney Plus ou Amazon Prime.

Este 2024 oferece um catálogo de filmes apocalípticos que você não pode perder:

2012

Este filme foi baseado na previsão maia de que o mundo chegaria ao fim em 2012. Assim, a história segue Jackson Curtis e sua família, que são um dos primeiros a perceber que o fim do mundo pode estar acontecendo.

E em 2008, o presidente dos Estados Unidos teria sido alertado desse fato, então um plano de construir navios com o objetivo de salvar apenas alguns privilegiados foi iniciado.

O fim de tudo

Um misterioso evento apocalíptico causou problemas na disseminação de informações e transformou as estradas em um caos de violência e confusão. No entanto, Will, um homem desesperado cujo objetivo é encontrar sua esposa grávida, não vai parar por nada.

Sem eletricidade, sem regras e sem alternativas, o jovem será obrigado a atravessar um Estados Unidos caótico e destruído para se encontrar com sua esposa e protegê-la do perigo. Mas a jornada é muito perigosa, então ele terá que pedir ajuda a Tom, seu sogro e ex-militar que possui conhecimentos essenciais para sobreviver.

Não olhe para cima

Kate Dibiasky, uma estudante de pós-graduação em Astronomia, e seu professor, o doutor Randall Mindy, descobrem em seu laboratório um fato que poderia mudar tudo: um cometa em órbita está no sistema solar e está em rota de colisão com a Terra.

Apesar de todos os seus esforços para alertar o governo e a população, ninguém leva a situação a sério. Com a ajuda do doutor Oglethorpe, Kate e Randall embarcarão em uma turnê midiática que os levará da Casa Branca até o programa matinal mais louco da televisão, na tentativa de informar a todos que sua morte pode estar próxima.

Deixar o mundo para trás

Parece que o mundo está chegando ao fim após o apagão em massa. O mais perturbador é que nem mesmo os protagonistas sabem o que está acontecendo, o que gera uma grande dose de tensão no espectador. As paranóias tomam conta e não param de questionar. Trata-se de uma proposta que se torna aterrorizante à medida que conhecemos o inferno sem retorno que as duas famílias vivem. O grupo terá que se unir para sobreviver enquanto o mundo desmorona ao seu redor.

Julia Roberts lidera o elenco e é acompanhada por grandes estrelas do cinema de Hollywood, incluindo Ethan Hawke, Mahershala Ali (substituindo Denzel Washington, que preferiu tentar a sorte com um blockbuster), Chris Evans e Kevin Bacon.

‘Deixar o mundo para trás’ conta com a produção de Barack Obama e sua esposa, que depositam sua paixão pelo cinema em seu primeiro longa-metragem. O filme aspira a se tornar o mais popular da plataforma e tem todos os ingredientes para triunfar e conquistar o público.