Netflix: a impactante minissérie de 6 episódios baseada em fatos reais e que é verdadeiramente comovente

Dentro do vasto catálogo de minisséries da Netflix, destaca-se com muita brilhantismo o título ‘Alias Grace’. Adaptada do romance de Margaret Atwood, a mesma autora de ‘O Conto da Aia’, é uma impactante produção de 6 episódios, dirigida pela vencedora do Oscar, Sarah Polley. É uma história que oferece um drama cativante que consegue se posicionar entre o melhor do gigante do streaming.

Netflix: a minissérie inspirada em um drama real que deixou uma marca inesquecível

A trama da minissérie da Netflix gira em torno de Grace Marks, uma jovem imigrante irlandesa que trabalha como empregada doméstica em uma casa canadense. A história se passa em 1843 e, aos 16 anos, ela se viu inesperadamente envolvida no trágico assassinato dos proprietários da residência: Thomas Kinnear e sua governanta, Nancy Montgomery. Este sombrio capítulo da vida de Grace desencadeará uma história intrigante que explora os mistérios e desafios que ela terá que enfrentar.

Durante os 6 capítulos que duram a minissérie, será mostrado que, após um julgamento envolto em polêmica, Grace foi condenada à prisão perpétua, tornando-se assim uma das mulheres mais enigmáticas da época devido ao seu suposto envolvimento no duplo assassinato de Thomas Kinnear e Nancy Montgomery.

‘Alias Grace’: uma minissérie de 6 episódios baseada nos assassinatos de Thomas Kinnear e sua governanta

Desde o início, sua condenação gerou um intenso debate sobre sua verdadeira participação e, finalmente, após 30 anos, ela foi libertada, marcando uma reviravolta surpreendente em sua história e gerando mais intriga em torno de sua verdadeira culpa.

“Alias Grace é baseada no premiado romance de Margaret Atwood. A minissérie de seis horas segue a história de Grace Marks, uma jovem imigrante irlandesa pobre e empregada doméstica no Alto Canadá, que, juntamente com o cocheiro James McDermott, foi condenada pelos brutais assassinatos de seu empregador, Thomas Kinnear, e sua governanta, Nancy Montgomery, em 1843″, revela a sinopse oficial da Netflix.