Mulheres de Areia: Tonho da Lua leva porrada de Raquel; a vilã também apanha hoje

A verdadeira Raquel (Glória Pires) está de volta para criar muitos problemas em Mulheres de Areia e a primeira vítima a sofrer as consequências é Tonho da Lua (Marcos Frota) que leva uma porrada da vilã durante o capítulo 152, que exibe a clássica briga entre os inimigos.

Na cena da novela, exibida pela Globo em 1993, Raquel volta ao barraco para pegar mais roupas e encontra o artista. Depois de bater boca com o amigo de Ruth (Glória Pires), ela o joga no chão e começa a bater. No entanto, o personagem de Marcos Frota consegue fugir.

Mulheres de Areia: Raquel vai piorar a crise no casamento dos pais (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: suposto ‘chifre trocado’ faz Antenor querer vingança na novela

Aproveitando que está na região, a gêmea má da novela vai até a casa dos pais e, ao chegar lá garante a Floriano (Sebastião Vasconcelos) que vai viajar e não aparecerá para a família de Marcos (Guilherme Fontes), mas o pescador pega a vilã na mentira e afirma que já ligou para Clarita (Susana Vieira) e descobriu que ela esteve na mansão.

Mulheres de Areia: Raquel (Gloria Pires) e Floriano (Sebastião Vasconcellos) formaram uma família complicada em 1993 (Divulgação/Globo)

Sem medo da reação do pai, Raquel confessa que não vai deixar Ruth ficar com Marcos e Isaura (Laura Cardoso) lhe dá duas bofetadas. Em outro momento do capítulo de Mulheres de Areia, Floriano sente cheiro de querosene e Alemão (Jonas Bloch) se ­lembra de que Isaura comprou uma lata na véspera, mas ela garante que não fez nada.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: fim dos sermões de Thaís Fersoza? Globo define futuro das entrevistas