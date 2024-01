MIS abre fevereiro com cursos para gamers, cinéfilos e amantes da fotografia; saiba como se inscrever (Reprodução)

A fim de se introduzir e se especializar em determinadas áreas como no cinema, games e fotografia, o MIS abre fevereiro com uma gama de cursos voltados a tais universos. Serão contempladas oficinas como roteiro de game, direção de arte, composição fotográfica e produção de curta-metragem de terror, todas iniciadas no mês seguinte.

O MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) tem trabalhado durante o ano com cursos práticos e teóricos relacionados à fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, além de outras temáticas.

Para o mês de fevereiro, você pode conferir as opções disponíveis, bem como dias, horários e valores através deste link: https://mis-sp.org.br/cursos/. Na plataforma também é possível conferir a descrição de cada curso e suas respectivas abordagens.

Confira os cursos ofertados ao longo do mês de fevereiro

Como fotografar com celular

01, 02, 05, 06 e 07 de fevereiro, das 15h às 18h

Roteiro de game: criação e escrita de narrativas para jogos digitais

01, 07, 08 e 09 de fevereiro, das 19h às 22h

Composição fotográfica

06, 08, 20, 22, 27 e 29 de fevereiro, das 19h às 22h

Processo criativo para roteiristas

15, 20, 22, 27 e 29 de fevereiro e 05 de março, das 10h às 12h

Direção de arte

19, 21, 26 e 28 de fevereiro e 04, 06, 11 e 13 de março, das 19h às 21h30

Produção de curta-metragem de terror independente

19, 21, 23, 26 e 28 de fevereiro e 01 de março, das 19h às 22h

Curso para final de janeiro…

“Uma breve história da monstruosidade” tem início em 29 de janeiro e ainda conta com vagas disponíveis! Acesse e saiba mais: https://mis-sp.org.br/agenda/categoria/cursos/