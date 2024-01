‘Mais Você’ completa 6 mil programas com edição especial durante aniversário de São Paulo

Nesta quinta-feira (25), além do aniversário de 470 anos de São Paulo, o ‘Mais você’, da Rede Globo, comemora 6 mil programas.

Em um programa especial e decorado como uma festa, Ana Maria e Louro Mané irão receber Ludmilla e Péricles, conforme adiantado pelo site ‘Extra’.

Para homenagear o aniversário de São Paulo, o programa irá realizar uma série de referências gastronômicas à cidade, como o tradicional sanduíche de mortadela do Mercado Público de São Paulo, e o famoso lámen do bairro da Liberdade.

“Neste ano, comemoramos 24 anos na TV Globo, e a cada novo programa, a cada edição, aprendemos mais. Completar 6 mil programas é olhar para trás e reconhecer o que construímos com muito trabalho, mas também todo esse aprendizado. É mais do que motivo para celebrar e agradecer a toda a minha equipe, e todas as pessoas que trabalham e trabalharam no ‘Mais você’”, disse a apresentadora Ana Maria Braga.

BBB 24: Beatriz explica o motivo de ser agitada: “Nasci prematura e no meio de um tiroteio”

Durante um bate-papo, Beatriz, uma das participantes mais carismáticas do Big Brother Brasil 24, falou com os brothers e sisters sobre o seu jeito agitado e relacionou a característica ao dia do seu nascimento. O vídeo viralizou nas redes sociais.

A jovem, nascida nos anos 2000, disse que nasceu com uma semana de antecedência devido a uma série de eventos ocorridos próximo a sua mãe, como um tiroteio, a morte de um vizinho e o infarto de um parente.

“Eu nasci no meio de um tiroteio quase. Nasci uma semana antes, meu nascimento foi muito complicado. Eu não tinha nem roupa para sair do hospital”, inicia a sister.

Gosto de Beatriz pq ela nasceu nos anos 2000, mas conta caso como se tivesse nascido no interior de Minas Gerais em 1985.

“Eu falo rápido assim pq nasci no meio de um tiroteiro” kkkkkkkkkk#BBB24 pic.twitter.com/DuwQIYjD38 — BBBabi (@babi) January 23, 2024

