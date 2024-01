“Mais irritada do que nunca”: foi assim que a rainha Elizabeth reagiu ao nome da filha de Harry, Lilibet

Embora a rainha Elizabeth tenha falecido em setembro de 2022, várias revelações sobre sua vida íntima e familiar continuam vindo à tona. Por exemplo, a reação que ela teve ao descobrir o nome que o príncipe Harry deu à sua filha mais nova, Lilibet.

Isso não seria um grande escândalo se não tivesse um significado especial para ela: era a forma carinhosa como foi apelidada pelo pai e chamada assim por todos os seus entes queridos ao longo da vida.

Como reagiu a rainha Elizabeth ao nome da filha de Harry, Lilibet?

Esta versão surgiu graças à publicação do livro de Robert Hardman, ‘Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História por Dentro’, que reavivou aquele momento que gerou desconforto dentro da família real.

Apesar de que a versão oficial tenha sido dada por Harry e Meghan Markle, a realidade seria diferente. Eles afirmam que escolheram o apelido carinhoso da avó do príncipe para nomear sua filha e que ela concordou com isso, pois foi a primeira pessoa com quem conversaram e depois falaram com o resto da família.

No entanto, a BBC informou na época que não obtiveram permissão da rainha Elizabeth II ou de qualquer membro da casa real para chamar sua segunda filha de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

"Elizabeth II estava mais zangada do que nunca em 2021, depois de os Sussex anunciarem que ela tinha dado a sua bênção para chamarem a sua filha de 'Lilibet', o apelido de infância da rainha", afirma o livro.

De acordo com o autor e o que foi relatado pela Glamour, a irritação surgiu porque seu pai foi quem deu carinhosamente esse nome e ela preferia que tivessem escolhido o nome oficial da rainha em vez de seu apelido ou que tivesse sido colocado como segundo nome em vez do primeiro.