Kim Kardashian se defende daqueles que a criticam depois de se colocar em risco em uma câmara de bronzeamento

Kim Kardashian sempre teve uma estranha habilidade para desencadear o caos nas redes sociais, mas sua última controvérsia desencadeou níveis superiores de indignação e preocupação.

Tudo começou quando a empresária levou seus seguidores para um tour pelo seu escritório da SKKN by Kim, onde tem uma cama de bronzeamento como alternativa para tratamentos de beleza.

Seguindo a tendência viral no TikTok que diz “Sou___ e é claro que___”, a estrela do reality show ‘The Kardashians’ expressou: “Sou Kim Kardashian, é claro, tenho uma câmara de bronzeamento artificial e uma cama com luz vermelha no meu escritório”.

Ver a Kardashian promovendo uma cama de bronzeamento como tratamento de beleza acendeu o alerta em internautas e especialistas, especialmente porque sua irmã Khloé Kardashian teve um tumor de melanoma removido do rosto em outubro de 2022. Além disso, Kim também sofre de psoríase, uma condição da pele que causa erupções com manchas escamosas e coceira.

Kim Kardashian ignora os avisos e defende-se assim

A empresária recebeu uma onda de críticas por parte dos internautas, mas explodiu quando um artigo da revista Allure veio à tona, no qual se lê: "por favor, Kim Kardashian, não tente normalizar as camas de bronzeamento", seguido pelo aviso: "as estatísticas sobre bronzeamento e câncer são assustadoras".

Kim Kardashian A empresária indignou os internautas por promover uma prática perigosa de beleza (TikTok)

Apesar de terem sido mencionadas estatísticas apoiadas pela Skin Cancer Foundation que dizem que "mais de 419.000 casos de câncer de pele nos EUA a cada ano estão relacionados ao bronzeamento artificial, incluindo cerca de 245.000 carcinomas de células basais, 168.000 carcinomas de células escamosas e 6.200 melanomas", Kardashian não hesitou em se defender, afirmando que ela a usa precisamente para ajudar a tratar sua psoríase, a doença autoimune com a qual ela tem lutado desde os 25 anos. "Eu tenho psoríase e realmente me ajuda quando está ruim. Mas eu não uso com muita frequência", disse ela.

Os riscos das câmaras de bronzeamento

Embora por muitos anos tenha sido vendida a ideia de que uma pele bronzeada era sinônimo de sensualidade e beleza, hoje em dia sabe-se que pode haver muitas implicações de risco.

A pele bronzeada é pele danificada. Não importa a idade que você tenha ou o seu tipo de pele. Mesmo se você evitar uma queimadura solar ao obter um ‘bronzeado base’, está danificando a sua pele. Isso aumenta o risco de câncer de pele. No entanto, muitas pessoas se bronzeiam sazonalmente ou durante todo o ano, apesar desses perigos.

Pele As câmeras de bronzeamento são um risco para a saúde (Freepik)

As pessoas que usam câmeras de bronzeamento têm um risco muito maior de desenvolver câncer de pele. Alguns relatórios estimam que o risco aumenta significativamente para pessoas que usam uma cama de bronzeamento antes dos 35 anos. O risco de melanoma é maior se você começou a se bronzear em ambientes internos quando era adolescente ou jovem adulto.

O bronzeamento artificial está associado a vários problemas de saúde, que incluem: