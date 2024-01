Jennifer Lopez choca com mudança radical de visual e é criticada nas redes: “Parece um alienígena”

Quando se pensa em Jennifer Lopez, normalmente as pessoas imaginam uma mulher com uma espetacular cabeleira ondulada, mas ultimamente a história é outra. A artista deixou seus milhões de seguidores sem palavras com seu novo visual durante a Semana da Moda em Paris e não deixou ninguém indiferente. A cantora foi uma das estrelas convidadas para o desfile de Alta Costura da Schiaparelli e se tornou uma das mais comentadas.

Jennifer Lopez exibiu um novo visual na Semana de Moda de Paris

O estilo de Jennifer Lopez mudou ao longo dos anos, aos seus 54 anos, ela continua arriscando com novos estilos e tendo sucesso como nunca nos tapetes vermelhos. A "Diva do Bronx" está acostumada a usar vestidos com corte sereia, que favorecem suas curvas, mas com esse novo look sofisticado da Schiaparelli, com o qual desfilou na primeira fila do desfile em Paris, a tirou de sua zona de conforto.

Sem dúvida, o aspecto mais marcante do novo visual de JLo é o corte ‘bob’ que ela adotou e que foi penteado com um efeito ‘wet’.

“A Diva do Bronx” apareceu com um novo visual radical e as redes sociais explodiram contra ela

O desfile da Schiaparelli foi a desculpa perfeita para Jennifer Lopez aparecer com um novo visual totalmente diferente. A artista optou por um cabelo curto, na altura do meio do pescoço, com a risca no meio e penteado para trás.

No entanto, o novo visual de Jennifer Lopez não agradou a todos os seus fãs, que recorreram às redes sociais para deixar claro o quão "ridícula" ela parece.