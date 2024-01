Ele será o herdeiro de ‘Trato Feito’ com a morte do filho de Rick Harrison

O ‘Trato Feito’ é um dos reality shows mais divertidos e bem-sucedidos da última década. Ele teve inúmeras paródias, o que só aumenta seu impacto.

No último sábado, 20 de janeiro, foi divulgado que o personagem principal, Rick Harrison, sofreu uma dolorosa perda. Seu filho Adam faleceu devido a uma overdose fatal, o que tem levado a especulações sobre onde e as razões do incidente.

Herdeiro

Adam era o primogênito de Rick, embora não estivesse totalmente envolvido nos negócios de seu avô e, posteriormente, de seu pai. Portanto, sua morte colocaria um novo herdeiro nesta loja de antiguidades e itens especiais.

"A loja de penhores 'Gold & Silver Pawn Shop' é uma empresa familiar que está aberta 24 horas por dia, operada por Rick Harrison, que abriu a loja com seu pai Richard Benjamin Harrison, que faleceu aos 77 anos, e Corey Harrison, o neto (apelidado de 'Big Hoss'), que trabalha lá desde a infância e está sendo preparado para assumir o negócio."

Quem é Corey Harrison?

Começou a trabalhar na loja aos nove anos de idade, polindo joias na loja. Com o tempo, tornou-se o gerente do local.

Na temporada 6, Corey diz ao seu pai e avô que aceitaria um emprego em outra empresa se não o tornassem sócio com uma participação de 10% nos negócios. No final, ele permanece na loja após um aumento de salário e uma parceria de 5%, com a possibilidade de maior participação no futuro.

Estima-se que ele tem um patrimônio líquido de 2,5 milhões de dólares. Ele teve participação em ‘iCarly’, ‘Loucos por carros’, ‘Os restauradores’ e ‘The Tonight Show’.