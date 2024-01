Carlos Villagrán alarmou os fãs ao quase cair e parecer atordoado em um show do ‘Quico’ aos seus 80 anos

¡A sus 80 años! Carlos Villagrán alarma a fans al casi caer en show de ‘Kiko’

Carlos Villagrán, conhecido como Quico, afirmou no início do ano passado que estava pronto para se despedir do personagem Quico, que lhe trouxe grande popularidade na América Latina através do programa ‘Chaves’.

No dia 12 de janeiro, o famoso ator mexicano completou 80 anos de idade. Recentemente, um vídeo foi compartilhado nas redes sociais em que ele aparece chegando a um show, no qual é possível ver que ele quase perde o equilíbrio ao subir as escadas e como já lhe é difícil interpretar o menino travesso.

Vários internautas apontaram que Villagran parecia um pouco desorientado ao longo de todo o vídeo. As reações não demoraram a chegar, enquanto alguns destacaram o trabalho do ator, outros criticaram que ele ainda estivesse interpretando uma criança com as limitações físicas de um idoso.

“Obrigado por ser tão grande!!! Obrigado por tantas risadas!! Que Deus te abençoe sempre, lindo Quico”, “Meus respeitos a esse grande ator de comédia infantil com talento de adulto”, “Vamos embora, tesouro, não se junte a essa gente que te critica, você sempre estará no coração daqueles que te amam”, “Obrigado Quico pela alegria que ainda nos contagia”, “Ele deveria estar descansando”, “Deveriam cuidar dele”, “Que ele pare de fazer papel de ridículo”, “Todo o meu respeito ao senhor”, “Imagina ter essa idade e ainda conseguir dançar”, foram alguns dos textos mostrados.

Nos últimos anos, Carlos foi alvo de várias críticas depois de se apresentar em vários shows caracterizado como Quico, em que os usuários não perdoam o fato de ele não abandonar o personagem vestido de traje de marinheiro.

O mexicano começou a interpretar o Quico em 1971 com a chegada de ‘Chaves’, programa criado por Roberto Gómez Bolaños, o Chaves.

Batalha contra o câncer

Há algum tempo, o ator confirmou que estava lutando contra o câncer. O artista confessou ter passado por uma cirurgia e, embora não tenha querido dar mais detalhes sobre seu processo de recuperação, compartilhou sua alegria por estar vivo, “Acabei de passar por uma cirurgia de próstata e nada mais. É a única operação que tenho, saí dela, agradeci a Deus”, destacou em um comentário em suas redes sociais.