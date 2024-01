BBB 24: Wanessa Camargo explica nome da dupla ‘Zezé Di Camargo e Luciano’ para sister, que fica surpresa

Durante conversa na área externa do BBB, Wanessa Camargo explicou para os brothers e sisters do lado ‘Pipoca’, Deniziane, Marcus Vinicius, Leidy Elin e Beatriz, como surgiu o nome do seu pai e tio, ‘Zezé Di Camargo e Luciano’.

Assim como muitos fãs, os participantes do reality achavam que esses eram os nomes verdadeiros da dupla. “Camargo é do Zezé, né?”, pergunta Beatriz, e Wanessa explicar sobre o nome artístico da família.

“Meu pai é Mirosmar José de Camargo, ele tirou o Mirosmar e pegou o José, o José virou Zezé. Ele é nome duplo”, conta. “E Luciano seu tio é Luciano”, comenta a vendedora. “Luciano é Wesley. O Luciano foi aleatório, foram testando até que acharam Luciano e falaram: soa legal”, completa Wanessa. “Mentira? Gente, jurava que era Luciano”, diz Leidy.

Tempo depois, Wanessa percebe que errou o nome do próprio tio, confundido com o nome do primo. “Wesley não, gente, desculpa, errei. Welson David. Wesley é o filho dele”.

BBB 24: mais de 2 milhões de visualizações; Bia viralizou com este vídeo

Beatriz anda sendo considerada a Juliette do BBB 24. Espontânea e cheia de energia a pipoca do reality show da Globo ganha cada vez mais seguidores e seus vídeos viralizam todos os dias nas redes sociais.

Em uma publicação, Bia, como gosta de ser chamada dentro e fora da casa, aparece vendendo biquínis em um centro de compras popular, no centro de São Paulo, de um jeito muito extrovertido. O post do Tiktok ultrapassou os 2 milhões de visualizações e ainda repercute, virando memes e ganhando dubladores por todo o Brasil.

Se você ainda não assistiu, no vídeo, a participante pipoca do BBB 24 aparece no celular e com uma nota de R$ 200 na mão e fala para todo mundo ouvir: “É o que? Dezoito biquínis por duzentos reais, Brasil? Você está falando sério”.

