BBB 24: Vinicius Rodrigues é eliminado com 9,92% dos votos em paredão quíntuplo

Como resultado do quinto paredão do BBB 24, Vinicius Rodrigues acabou sendo eliminado, recebendo 9,92% dos votos para sua permanência na casa. No entanto, o participante contabilizou a menor quantidade de votos e foi a quinta pessoa a deixar o reality show.

A cada semana a disputa fica ainda mais acirrada, haja vista a diminuição de participantes dentro da casa. Desta vez, com um paredão quíntuplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência concorrendo com mais emparedados do que o habitual.

Apesar do resultado, a decisão sobre quem permaneceria no jogo se tornou uma incógnita nas redes sociais. Ao longo do período de votação, o público se manifestou de forma dividida, resultando em surpresa após Tadeu Schmidt anunciar o eliminado da vez.

Nizam é o quarto eliminado do BBB 24 e leva ‘esporro’ de apresentadora

No último domingo (21), o reality show contou com a eliminação de Nizam, um dos participantes polêmicos da edição. O brother, que saiu com 17,14% dos votos para permanência, teve sua atenção chamada por Thais Fersoza no Bate-papo BBB, após comportamento no programa.

Ao longo da conversa com o eliminado, Nizam teve acesso aos trechos de suas falas sobre Yasmin Brunet e revelou que tudo “foi uma infelicidade gigantesca”, em suas palavras fora da casa.

No entanto, apesar do reconhecimento manifestado por parte do ex-participante, Thais Fersoza fez um discurso chamando a atenção de Nizam a respeito de seu comportamento na casa.

“Enorme. Você consegue enxergar isso, claramente, como uma atitude machista, desrespeitosa. Com tanta coisa interessante para falar, você viu que menina legal, fulano é legal, fulano é bacana, me identifiquei com fulano, você foi falar do corpo da mulher”, comentou Thais Fersoza durante a entrevista com o eliminado.

