BBB 24: mais de 2 milhões de visualizações; Bia viralizou com este vídeo

Beatriz anda sendo considerada a Juliette do BBB 24. Espontânea e cheia de energia a pipoca do reality show da Globo ganha cada vez mais seguidores e seus vídeos viralizam todos os dias nas redes sociais.

Em uma publicação, Bia, como gosta de ser chamada dentro e fora da casa, aparece vendendo biquínis em um centro de compras popular, no centro de São Paulo, de um jeito muito extrovertido. O post do Tiktok ultrapassou os 2 milhões de visualizações e ainda repercute, virando memes e ganhando dubladores por todo o Brasil.

Se você ainda não assistiu, no vídeo, a participante pipoca do BBB 24 aparece no celular e com uma nota de R$ 200 na mão e fala para todo mundo ouvir: “É o que? Dezoito biquínis por duzentos reais, Brasil? Você está falando sério”.

Acompanhada de um colega de trabalho, a vendedora aparece inusitadamente sentada em um carrinho de levar mercadorias pesadas, mas o detalhe é que eles estão no meio da rua, onde saem correndo para comprar os 18 biquínis.

Vale lembrar que, no Big Day do BBB 24, Beatriz se apresentou como vendedora e disse que iria movimentar a casa. Aos 23 anos, ela nasceu em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, e formou-se em Teatro. Mesmo fora dos palcos, a sister representa nas ruas mais movimentadas da capital paulista.

Outro ponto que fez Beatriz ser comparada com Juliette Freire, campeã do BBB 21, foi a quantidade de irmãos. A participante da atual temporada do Big Brother Brasil é a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô.

“Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30″, brincou a sister, que dentro da casa do BBB 24 já tietou o cantor de pagode Rodriguinho e ficou muito próxima de Wanessa Camargo, que também esteve pelas ruas de comércio popular de São Paulo.

