BBB 24: fim dos sermões de Thaís Fersoza? Globo define futuro das entrevistas

As polêmicas geradas por Thaís Fersoza no comando o Bate-papo com o Eliminado do BBB 24 movimentaram a Globo nesta semana. No entanto, depois de ser alvo de críticas por causa da conversa com Nizam, a emissora resolveu se pronunciar e definir o futuro das entrevistas com quem deixa o BBB.

Acontece que a entrevista com o eliminado do BBB 24, comandada por Thaís e por Ed Gama, chama a atenção, principalmente, pelo tom que a atriz tem apresentado no programa. Mas, segundo o F5, da Folha de São Paulo, a Globo está muito feliz com o desempenho.

O canal afirma que a atriz está cumprindo o objetivo do Bate-papo com o Eliminado do BBB 24. A esposa de Michel Teló tem o respaldo total da alta cúpula da Globo para pegar pesado com os eliminados do Big Brother Brasil.

BBB 24: Thaís Fersoza divide a web ao entrevistar os eliminados do reality show (Divulgação/Globo)

Diferente dos últimos anos, quando o Bate-papo com o Eliminado do BBB 24 perdeu espaço nas redes sociais, o novo formato com Thaís Fersoza está forte na web e a Globo, observando tal repercussão e engajamento, está feliz com o resultado.

A Globo diz ainda que a função de Thaís e de Ed Gama é mesmo cutucar os participantes que deixam a atual temporada do Big Brother Brasil.

Thais Fersoza dá esporro em ex-BBB

Nizam foi eliminado do BBB 24 com 17,14% dos votos e, ao deixar a casa, o brother participou do Bate-papo BBB, onde levou um verdadeiro esporro de Thais Fersoza, que falou sobre as atitudes machistas dele dentro do reality show da Globo.

Tudo começou quando o eliminado deste domingo (21) começou a ver trechos de suas falas sobre Yasmin Brunet e revelou que tudo “foi uma infelicidade gigantesca”, em suas palavras fora da casa.

BBB 24: Nizam leva esporro por falas machistas envolvendo Yasmin Brunet (Reprodução/Globo)

Porém, não ficou apenas nisso, a apresentadora do Bate-papo BBB resolveu falar muito sobre o que viu do lado de fora do BBB 24. Querendo entender se Nizan percebia o que realmente aconteceu antes da sua eliminação, a esposa de Michel Teló soltou o verbo em cima dele.

“Enorme. Você consegue enxergar isso, claramente, como uma atitude machista, desrespeitosa. Com tanta coisa interessante para falar, você viu que menina legal, fulano é legal, fulano é bacana, me identifiquei com fulano, você foi falar do corpo da mulher”, comentou Tais Fersoza durante a entrevista com o eliminado.

