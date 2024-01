BBB 24: Beatriz explica o motivo de ser agitada: "Nasci prematura e no meio de um tiroteio" Imagem: reprodução Instagram (@beatrizreisbrasil)

Durante um bate-papo, Beatriz, uma das participantes mais carismáticas do Big Brother Brasil 24, falou com os brothers e sisters sobre o seu jeito agitado e relacionou a característica ao dia do seu nascimento. O vídeo viralizou nas redes sociais.

A jovem, nascida nos anos 2000, disse que nasceu com uma semana de antecedência devido a uma série de eventos ocorridos próximo a sua mãe, como um tiroteio, a morte de um vizinho e o infarto de um parente.

“Eu nasci no meio de um tiroteio quase. Nasci uma semana antes, meu nascimento foi muito complicado. Eu não tinha nem roupa para sair do hospital”, inicia a sister.

Sequência de acontecimentos

Beatriz continua, e explica que os pais foram morar na casa de um parente durante a gravidez de sua mãe.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Wanessa Camargo explica nome da dupla ‘Zezé Di Camargo e Luciano’ para sister, que fica surpresa

“Meus pais não tinham onde morar e tinha acabado de serem despejados de uma chácara em que eles eram caseiros e moravam. A prima da minha mãe disse: ‘você vai morar aqui na minha casa’. Ela tinha um marido problemático que bebia muito”.

De acordo com a sister, ao chegar no local, seus pais presenciaram uma confusão.

“Quando chegou na casa da prima da minha mãe o ex-marido dela arrumou uma confusão com o vizinho e chamaram a polícia, que viu que ele tinha passagem. Foi uma confusão com tiroteio”.

Se não bastasse o estresse, a mãe de Beatriz ainda presenciou a morte de um vizinho no mesmo instante.

“Quando minha mãe abriu o portão para correr, o vizinho dela caiu da laje e morreu”.

Ela também comentou que um conhecido da família infartou no mesmo dia.

“Aconteceu tudo! O namorado da irmã da prima da minha mãe infartou no mesmo dia. Um infartou, o outro caiu da laje e o outro quase foi preso. [...] Eu sou muito afobada, mas tem o porquê disso”.

Confira o vídeo:

Gosto de Beatriz pq ela nasceu nos anos 2000, mas conta caso como se tivesse nascido no interior de Minas Gerais em 1985.

“Eu falo rápido assim pq nasci no meio de um tiroteiro” kkkkkkkkkk#BBB24 pic.twitter.com/DuwQIYjD38 — BBBabi (@babi) January 23, 2024

LEIA MAIS:

⋅ Romance no ar: Andressa Urach é vista trocando carícias com loira em restaurante; saiba quem é ela

⋅ BBB 24: mais de 2 milhões de visualizações; Bia viralizou com este vídeo

⋅ Remake de Renascer: briga e pacote surpresa agitam Inocêncio e Belarmino