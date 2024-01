Ashley Park de ‘Emily in Paris’, à beira da morte por um “choque séptico crítico”

A carismática amiga de Emily em Paris, Mindy Chen, interpretada por Ashley Park, quase não estará na quarta temporada. A atriz informou em sua conta do Instagram que está no hospital. Isso aconteceu depois de ter uma amigdalite que se transformou em um choque séptico crítico.

Ashley estava nas Maldivas quando começou a sofrer de amigdalite e teve que ir a três hospitais estrangeiros para aliviar seu problema. Mas tudo piorou.

A atriz de 32 anos escreveu em sua conta do Instagram:

"Enquanto estava de férias de dezembro para o Ano Novo, o que começou como uma amigdalite se transformou em um choque séptico crítico, que infectou e afetou vários dos meus órgãos", escreveu.

Também agradeceu ao seu parceiro, seu colega de elenco na série, Paul Forman, por estar lá para ela.

"Você acalmou meus medos e me sustentou em ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, assustadoras emergências, inúmeros exames e injeções, uma dor insuportável e tanta confusão, tudo enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos", escreveu. "Eu te amo, Paul. Mais do que posso expressar".

Por outro lado, ele agradeceu à Joali Being, ilha de bem-estar nas Maldivas, "por responder imediatamente" e estar "disponível para fornecer traduções de idiomas e apoio vital", expressou.

O que é choque séptico crítico e por que Ashley Park quase morreu disso

De acordo com o Medline Plus, é uma infecção que compromete os órgãos do corpo e pode ser fatal.

Isso pode ser causado por qualquer tipo de bactéria, que libera toxinas que causam danos aos tecidos. O corpo inflama e, em seguida, ocorre o dano aos órgãos.

Seus sintomas incluem braços e pernas frios e pálidos, temperatura muito alta ou muito baixa, calafrios, sensação de tontura e até confusão mental.

O tratamento é feito com cirurgia e pode até resultar em insuficiência cardíaca ou gangrena, dependendo do caso.