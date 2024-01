VÍDEO: Ex-BBB Gyselle Soares chora ao lembrar tentativa de assalto em SP: “Estou em choque”

A ex-BBB Gyselle Soares, de 40 anos, contou que foi vítima de uma tentativa de assalto, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Bela Vista, em São Paulo. Em postagem nas redes sociais, a influenciadora digital chorou ao lembrar que o criminoso armado quebrou o vidro do carro dela e a ameaçou de morte (veja no vídeo abaixo).

Ex-BBB Gyselle Soares sofre ataque de homem armado, tem carro destruído e faz relato aos prantos: "disse que ia me matar" pic.twitter.com/vqhlvvGDqw — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 23, 2024

“Eu não queria passar aqui pra dar uma notícia ruim, mas eu acabei de ser assaltada em Bela Vista. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa, meus telefones. Desculpa, estou um pouco nervosa. Graças a Deus, nada aconteceu comigo”, começou ela.

“Vou fazer um boletim de ocorrência. Ainda estou muito nervosa, estava tentando voltar ao meu eu para trabalhar. Voltei à vida, mas estou em choque. O cara estava com uma arma, quebrou [o vidro do carro], me ameaçou, foi terrível, mas não conseguiu pegar minha bolsa, que era o objetivo dele, porque estava embaixo [do banco]”, disse a ex-BBB.

“Graças a Deus nada aconteceu comigo, mas queria falar para vocês tomarem cuidado. Eu estava no sinal, e ele sai do nada e quebra o seu carro (...) Ele estava com uma coisa assim dizendo que estava com uma arma e que ia me matar”, relatou Gyselle.

Ela também alertou os seus seguidores sobre o vidro do carro sem película. “Eu só queria falar pra vocês: tenham muito cuidado. Meu vidro estava transparente. Então, como o meu carro é um pouquinho baixo, é pequenininho, todo mundo vê. Eu estava no sinal e do lado tinha uma praça, mas bem distante.”

“São Paulo tá muito perigoso. Eu não desejo para ninguém o que eu saí hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia pra ir lutar pelo sonho da gente e, de repente, passa por uma situação dessa na cidade de São Paulo. Não tem um policial, não tem ninguém pra acolher a gente. Então, gente muito cuidado”, alertou.

A ex-BBB destacou que ainda vai registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

