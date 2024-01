Renascer: Taumaturgo Ferreira revela forte trauma na 1º versão da novela da Globo

Taumaturgo Ferreira é um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, porém como qualquer profissional ele já passou por alguns apuros. Em 1993, o ator deixou o elenco da novela “Renascer”, criada por Benedito Ruy Barbosa, e foi para a geladeira da Globo.

“Foi a novela que me cancelou. Fui cancelado porque me expulsaram de ‘Renascer’ no capítulo 50. Na hora eu não liguei porque tinha feito a novela com o máximo de dedicação. Engraçado que quando fui escalado, um astrólogo amigo meu disse que eu ia fazer um trabalho polêmico, só que achei que seria uma polêmica boa”, relembrou Taumaturgo ao jornal ‘Extra’.

Taumaturgo Ferreira afirma que o episódio fez ele repensar alguns pontos de sua trajetória na TV. “Minha carreira vinha numa ascensão. Vinha de ‘Araponga’, de ‘Top Model’, que tinham sido grandes sucessos. Até chegar ‘Renascer’ eu estava com moral. Eu vinha nesse movimento. Na novela, meu nome vinha por último: Taumaturgo Ferreira como fulano de tal. Mas o personagem não era muito crível, e se o autor não está entusiasmado com você, em escrever para você, não tem jeito, e me tiraram da novela”, relembra.

Durante a entrevista, ele lembrou que o cancelamento durou seis longos anos. “Comecei a perceber que tinha muita gente com raiva de mim. A gente nunca sabe, mas quando você dá uma tropeçada, aparece sempre alguém para chutar cachorro morto. Nas ruas, eu percebia que as pessoas aprovavam meu trabalho. Aquilo refletiu durante muitos anos na minha carreira e percebi que estava cancelado. Demorou muito tempo para passar. Foi o caos na minha vida. Fiquei seis anos na geladeira. Ótimo que depois pude dar a volta por cima. Voltei em ‘O cravo e a rosa’ e depois fiz ‘Celebridade’, as duas grandes sucessos”, diz.

Além de revelar o trauma na novela “Renascer”, Taumaturgo Ferreira falou sobre o namoro secreto com a atriz Malu Mader. “Nós não estávamos mais casados quando fizemos ‘Top model’, mas as pessoas demoraram muito para sacar. Na época, existiam poucos veículos, não tinha internet. Eu e ela formamos uma bela parceria, dentro e fora de cena. A gente fazia a novela e a peça ‘Dores de amores’ ao mesmo tempo. Sou amigo da Malu até hoje, nossas famílias são amigas”.