Remake de Renascer: José Inocêncio não escapa da morte no capítulo 2 da novela

Remake de Renascer: a paixão entre José Inocêncio e Maria Santa começa no segundo capítulo da novela, durante a festa do Boi Bumbá (Fábio Rocha/Globo)

José Inocêncio (Humberto Carrão) não escapou da morte no remake de Renascer. Depois do ataque que sofreu na estreia da novela da Globo, o protagonista volta a ficar diante de um novo pesadelo no capítulo 2, que vai ao ar nesta terça-feira (23).

Na cena, o protagonista da novela adaptada por Bruno Luperi, não fica nada feliz ao saber que o Boi Bumbá vem das terras de Belarmino (Antonio Calloni), mas ele nem imagina o que o vilão da primeira fase está imaginando sobre o seu futuro em Ilhéus.

Na surdina, o fazendeiro da região, instrui os matadores sobre o serviço para matar José Inocêncio, que quase morreu no capítulo de estreia de Renascer, mas foi salvo por Rachid (Gabriel Sater), que também foi alvo, mas conseguiu se safar ao se fingir de morto.

Remake de Renascer: no segundo capítulo da novela, José Inocêncio é atacado por Boi Bumbá (Fábio Rocha/Globo)

Vale lembrar que, depois do susto, o salvador deixa o protagonista do remake de Renascer na porta de Cândida (Maria Fernanda Cândido), mulher que deixa toda sua terra para ele ao sumir de Ilhéus.

Voltando ao segundo capítulo do remake da novela Renascer,Deocleciano (Adanilo) fica preocupado com a premonição de Inácia (Edvana Carvalho) e pede a José Inocêncio que não viaje a Ilhéus sozinho, mas o apelo não é ouvido pelo personagem de Humberto Carrão.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Ana Luísa pede um tempo para Lucas; casal vive crise?

Já em Ilhéus, durante a festa típica, Venâncio (Fabio Lago) ataca José Inocêncio. Vestido de Boi Bumbá, o personagem observa que o protagonista está interessado em Maria Santa (Duda Santos) e não coloca as instruções dadas por Belarmino em prática. O matador consegue acertar José, que cai de sua montaria.

Remake de Renascer: Venâncio está por trás da fantasia de Boi Bumbá (Fábio Rocha/Globo)

Como Maria Santa vai à festa?

Na estreia de Renascer, a personagem de Duda Santos observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto, já que o pai proíbe que ela saia de casa. Mas, no capítulo 2 da novela da Globo, Quitéria (Belize Pombal) enfrenta Venâncio e intercede pela jovem pedindo que o matador permita que ela saia pela primeira vez no cortejo do Boi.

Quitéria também aparece no remake de Renascer conversando com Nena (Quitéria Kelly) sobre Marianinha, a irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa por Venâncio há algum tempo.

Remake de Renascer: Maria Santa consegue viver a festa do Boi Bumbá e conhece José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer