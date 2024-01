Oscar 2024: veja a lista completa dos indicados

Chegou a hora! As indicações para o Oscar 2024 foram reveladas, e aqui nós vamos compartilhar com você quais são os filmes que irão competir em cada categoria, e que estão sendo os mais comentados do dia.

Como era de esperar, filmes como ‘Pobres criaturas’, ‘Os Rejeitados’ e ‘Assassinos da Lua das Flores’ se destacaram como favoritos.

Lista completa de indicados aos Prêmios do Oscar 2024

Melhor filme

Ficção Americana

Anatomia de uma queda

Barbie

Os que ficam

Os assassinos da lua das flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas passadas

Pobres criaturas

Zona de interesse

Melhor ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamati - Os que ficam

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - Ficção Americana

Melhor atriz

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Os assassinos da lua das flores

Sandra Huller - Anatomia de uma queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor diretor

Justine Triet - Anatomia de uma queda

Martin Scorsese - Os assassinos da lua das flores

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - Zona de interesse

Melhor ator coadjuvante

Sterling K. Brown - Ficção americana

Robert de Niro - Os assassinos da lua das flores

Robert Downey Jr - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Melhor roteiro adaptado

Ficção Americana

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interesse

Melhor Curta de Animação

Carta a um porco

99 sentidos

O nosso uniforme

Paquiderme

A guerra acabou!

Melhor Curta

O Depois

Invencível

Cavaleiro da Fortuna

Vermelho, branco e azul

A maravilhosa história de Henry Suga

Melhor maquiagem e cabelos

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A sociedade da neve

Melhor guarda-roupa

Barbie

Os assassinos da lua das flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor atriz coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Daniele Brooks - A cor púrpura

América Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da'vine Joy Randolph - Aqueles que ficam

Melhor música original

El fuego interior - Flamin’ Hot



I’m just Ken - Barbie



It never went away - American Symphony



Wahzhazhe - Os assassinos da lua das flores



What was I made for? - Barbie



Melhor trilha sonora

Ficção Americana

Indiana Jones e o chamado do destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Coisas pobres

Melhor longa-metragem documental

Bobi wine: o presidente do povo

A memória eterna

Quatro filhas

Matar um tigre

20 dias em Mariupol

Melhor curta-metragem documental

O ABC do livro de Banning

O barbeiro de Little Rock

A ilha no meio

A última loja de reparação

Nai nai e Wai poo

Melhor filme estrangeiro

O capitão (Itália)

Dias perfeitos (Japão)

A sociedade da neve (Espanha)

A sala dos professores (Alemanha)

Zona de interesse (Reino Unido)

Melhor filme de animação

O menino e a garça

Elementos

Nimona

Sonhos de robô

Homem-Aranha: Através do Spider-Verso

Melhor design de produção

Barbie

Os assassinos da lua das flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas

Melhor edição

Anatomia de uma queda

Os que ficam

Os assassinos da lua das flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

Melhor som

O Criador

Maestro

Missão impossível: sentença mortal

Oppenheimer

Zona de interesse

Melhores efeitos especiais

O Criador

Godzilla Menos Um

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão impossível: sentença mortal

Napoleão

Melhor fotografia

O Conde

Os assassinos da lua das flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Quando será a cerimônia?

Foi confirmado que o evento será realizado em 10 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia.