O filme mais romântico da Netflix tem 2 horas de duração e é baseado em uma história real que vai te fazer chorar

Uma produção de drama e romance está causando furor na plataforma digital Netflix. Trata-se do filme ‘Graça e Coragem’, que rapidamente se tornou o favorito das últimas semanas.

‘Graça e Coragem’ é uma produção americana que tem a duração de 1 hora e 51 minutos e foi lançada em 2021. Foi dirigido por Sebastian Siegel e é inspirado em um livro com o mesmo nome.

A história é baseada em fatos reais e conta o amor eterno entre Treya e Ken Wilber, um casal que vai em lua de mel e descobre que um deles foi diagnosticado com uma doença terminal.

Um percurso espiritual pelo amor

De acordo com a sinopse do livro no qual o filme foi baseado, Ken Wilber conheceu Treya (Terry Killam) em 1983 e imediatamente houve um ‘reconhecimento’ mútuo entre eles.

Após um breve namoro, eles se casaram, mas sua felicidade logo foi interrompida quando Treya foi diagnosticada com câncer. Sua lua de mel se passou em um hospital, assim começando a atribulada jornada de cinco anos que o casal viveria até a morte dessa mulher excepcional.

Em ‘Graça e Coragem’, o vibrante diário de Treya se entrelaça com as profundas reflexões de Ken, resultando em uma narrativa vivamente humana que transmite o impacto que essa experiência teve na vida do casal e os levou a questionar suas convicções espirituais diante da realidade da doença e da morte.

De acordo com a sinopse da Netflix, o casal encontra força no seu amor e compromisso depois que um deles é diagnosticado com câncer em sua lua de mel.

