O desaparecimento da Rainha Letizia em meio à polêmica do suposto amante

Na última semana, a rainha Letizia fechou sua agenda oficial, permanecendo fora dos holofotes públicos, com exceção de uma reunião com a associação espanhola de combate ao câncer, da qual é presidente honorária. Esse afastamento coincidiu com a publicação do polêmico livro “Letizia y yo” de Jaime Peñafiel, lançado em novembro.

Pressão crescente

O livro, escrito por um amigo do rei Juan Carlos, faz diversas acusações à rainha, incluindo alegações de infidelidade a Felipe desde o início do namoro. Essas revelações colocaram Letizia sob intensa pressão, levando-a a reduzir drasticamente sua presença em eventos públicos neste mês.

Revelações de Jaime del Burgo

Jaime Peñafiel revelou no livro declarações de Jaime del Burgo, ex-cunhado de Letizia, que alega ter sido amante da rainha em diferentes fases. Insatisfeito com as informações apresentadas no livro, del Burgo recorreu ao X (antigo Twitter) em dezembro para detalhar ainda mais a suposta relação. Segundo ele, o relacionamento teve quatro fases distintas, desde o namoro com Felipe até a última fase, quando se tornaram cunhados.

Silêncio do Palácio

Até o momento, o palácio não emitiu uma resposta oficial a essas revelações. No entanto, especialistas em assuntos da família real espanhola acreditam que essa seja a crise mais séria no casamento de Letizia e Felipe, que estão prestes a completar 20 anos de união em maio.

