Netflix: o filme baseado em história real arrepiante que não te deixará dormir

A Netflix é uma plataforma de séries e filmes muito popular em todo o mundo, e isso se deve à variedade de produções que possui. Em seu catálogo, conta com vários filmes baseados em crimes reais que abrangem desde fraudes até assassinatos, como o novo documentário que chegou à plataforma de entretenimento com o nome de ‘O Assassino da Minha Filha’.

Filme de estilo documentário de origem francesa

Os filmes ou séries baseados em crimes reais capturam o público com suas histórias cheias de drama, mistério e surpreendem ao saber que realmente aconteceram em algum lugar do mundo.

Esse é o caso do novo documentário da Netflix chamado ‘O assassino da minha filha’, uma produção de origem francesa que estreou em 2022, mas agora está dominando as tendências mais assistidas do gigante do streaming. Este filme segue a história de um pai que por décadas tem procurado a solução necessária para que a justiça seja feita, mas ao não ver resultados, decide tomar medidas extremas.

É um filme cheio de drama e mistério

"Um pai acreditava que sua filha havia sido estuprada e assassinada por seu padrasto, um médico respeitado. Sua longa busca por justiça o levou a tomar medidas extremas", revela a sinopse no site oficial de streaming.

O surpreendente documentário francês aborda a história de Andre Bamberski, um pai que se recusa a aceitar o diagnóstico de sua filha Kalinka, de 14 anos, que faleceu por aparente asfixia com comida.

Através de entrevistas e imagens de arquivo, o diretor Antoine Tassin apresenta os depoimentos dos envolvidos e a tarefa exaustiva de Andre Bamberski em busca de justiça para sua filha. Dessa forma, é mostrado como o pai passa a vida lutando na Alemanha e na França para esclarecer o crime e capturar o suposto culpado pelo assassinato de sua filha.