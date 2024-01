K-dramas continuam a ser os favoritos na Netflix: ‘Somebody’ está em alta

A Netflix é uma das plataformas de streaming com mais assinantes do mundo e seu extenso e variado catálogo faz com que os usuários continuem escolhendo-a. Dentro da variedade que oferece, estão as séries coreanas, um dos gêneros mais assistidos recentemente.

Os K-dramas caracterizam-se por terem poucos episódios e serem muito diferentes entre si. Um dos que chegou ao aplicativo em 2022 e cativou os telespectadores foi ‘Somebody’, que tem apenas oito episódios e é protagonizado por Kim Young Kwang, Kang Hae Rim, Kim Yong Ji e Kim Soo Yeon.

‘Somebody’, criado por Jung Ji Woo e Han Ji Wan, é adequado para maiores de 16 anos, pois contém cenas de violência, sexo, nudez, linguagem inadequada e violência sexual, e segue a história de uma desenvolvedora de software e seu entorno, que ficam presos em uma rede de crime e morte envolvendo o aplicativo de encontros que ela criou e um homem misterioso.

Sinopse de ‘Somebody’

Este thriller gira em torno de um aplicativo de redes sociais de renome mundial que permite às pessoas se comunicarem com qualquer outra pessoa no mundo. Em sua versão paga, os usuários podem acessar mais informações com menos requisitos para o registro.

Sum (Kang Hae Rim) é a desenvolvedora por trás de Somebody, um aplicativo de conexão social. Apesar de suas dificuldades em interagir socialmente, ela mantém uma amizade próxima com Mok Won (Kim Yong Ji) e Ki Eun (Kim Soo Yeon), que é detetive.

Quando ocorre um assassinato e o aplicativo se vê envolvido no crime, a vida de Sum e seus amigos toma um rumo inesperado. O arquiteto Yoon Oh (Kim Young Kwang) entra em cena, um homem atraente, mas com um ar de mistério. Depois disso, Ki Eun, com a ajuda de Mok Won, começa a investigar o crime, desvendando os segredos ocultos por trás do aplicativo.