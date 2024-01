BBB 24: motivos não faltam para Dado Dolabella querer Davi fora

“Já passaram pano várias vezes pro Davi”, comentou Dado Dolabella sobre as polêmicas do BBB 24. Parece que para o namorado de Wanessa Camargo, que está no reality show da Globo, está na hora do brother dar adeus ao prêmio milionário. É isso, Dado quer Davi fora do Big Brother Brasil e motivos não faltam!

Ao falar sobre a permanência de Davi na casa, Dado lembrou de fatos que marcaram o pipoca, como o momento em que ele colocou carne no feijão que Wanessa tinha separado para comer. A cantora aderiu a alimentação vegana ao voltar o seu relacionamento com o ator.

“Já passaram pano várias vezes pro Davi, primeiro quando ele colocou carne no feijão que a Wanessa separou e deixou de molho (sendo avisado pela Lady Ellen pra não fazer por respeito a quem não comia)”, alegou o famoso.

Cansado de ver Davi dentro do BBB 24, Dado Dolabella também afirmou que há pessoas que passam pano para o preconceito: “Passaram pano pra homofobia (dizendo que na Bahia é gíria), pro beijinho no pescoço da Giovana (tendo mulher em casa), pra prepotência (já disse várias vezes que nunca erra e não aceita críticas), agora vão passar pra mentira tb…???”.

No fim da crítica, feita pelas redes sociais, o namorado de Wanessa, disse que o público que assiste o BBB precisa entender que são “dois pesos e duas medidas” na hora de determinar para quem vai votar.

Terça-feira é dia de paredão no BBB 24

O quinto paredão do Big Brother Brasil foi definido no último domingo (21). Desta vez, Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius disputam a preferência do público para ficar no reality show da Globo, mas um deles vai sair nesta terça-feira (23).

O voto deve ser feito pelo site oficial do programa e nesta edição do BBB 24, há duas modalidades: o voto único, vinculado ao CPF da pessoa, e o voto torcida, ilimitado e idêntico às outras edições.

